Galatasaray’a müjde! Dursun Özbek’in cezası kaldırıldı

TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in 21 günlük hak mahrumiyeti ve para cezasını kaldırdığını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şöyle;

TFF Tahkim Kurulu 31 Mart 2023 günlü (16) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2023/156 – K.2023/175

Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecileri Evren Dönmez ve Mehmet Emin Kankal’ın, PFDK’nın 16.03.2023 tarih ve E.2022-2023/712 – K.2022-2023/897 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecisi Evren Dönmez’in müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca verilen 75 gün hak mahrumiyeti ve 17.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 13. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılmasının somut olayın özelliklerine uygun olacağı kanaati ile sonuç cezanın takdiren 37 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

– Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecisi Evren Dönmez’in, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39/2. ve 39/3. maddeleri ve FDT’nin 13. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Ordu Spor 1967 A.Ş.’nin idarecisi Mehmet Emin Kankal’ın müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca verilen 75 gün hak mahrumiyeti ve 17.000,00 TL para cezasının; FDT’nin 13. maddesi uyarınca 1/2 oranında indirim yapılmasının somut olayın özelliklerine uygun olacağı kanaati ile sonuç cezanın takdiren 37 gün hak mahrumiyeti ve 8.500,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

2. E.2023/158 – K.2023/176

Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin, PFDK’nın 16.03.2023 tarih ve E.2022-2023/699 – K.2022-2023/898 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.’nin müsabaka süresince seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odalarında paramedik personel veya doktor görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 28.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2023/165 – K.2023/177

Güreller Lojistik Yeşilçınar Spor Kulübü’nün futbolcusu Burak Gökbel’in, AFDK’nın 22.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1132 – K.2022-2023/1411 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Güreller Lojistik Yeşilçınar Spor Kulübü’nün futbolcusu Burak Gökbel’in kavgaya karışması nedeniyle FDT’nin 45/a. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1a. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2023/166 – K.2023/178

Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü’nün futbolcusu Furkan Aksu ile ilgili AFDK’nın 22.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1151 – K.2022-2023/1425 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü’nün futbolcusu Furkan Aksu’nun top toplayıcıya yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişse de; futbolcu Furkan Aksu’nun eyleminin, FDT’nin 43. maddesinde düzenlenen “şiddetli hareket” niteliğinde olduğu anlaşıldığından, itirazın hukuki nitelendirme yönünden kabulü ile AFDK’nın anılan kararının kaldırılmasına, sübuta eren eylemin “şiddetli hareket” niteliğinde olduğu gözetilerek, itiraz eden Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü’nün futbolcusu Furkan Aksu’nun FDT’nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

5. E.2023/167 – K.2023/179

Isparta 32 Spor Kulübü’nün, PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/729 – K.2022-2023/937 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Isparta 32 Spor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Dosya hakkında esasa ilişkin karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,

6. E.2023/168 – K.2023/180

İstanbul Aslangücü Spor Kulübü’nün, futbolcusu Melih Baran ile ilgili AFDK’nın 24.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1187 – K.2022-2023/1494 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; İstanbul Aslangücü Spor Kulübü’nün futbolcusu Melih Baran rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka görevlisine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/5-a ve 8. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, hakem triosu ve TFF’ye yönelik hakareti nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilerek toplam 9 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2023/169 – K.2023/181

Belediye Derince Spor Kulübü, görevlisi Mustafa Polat ve yöneticisi Osman Yusuf Cömert ile ilgili PFDK’nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/733 – K.2022-2023/948 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

– Belediye Derince Spor Kulübü’nün mensubunun akreditasyon kartını başkasına kullandırmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Belediye Derince Spor Kulübü’nün görevlisi Mustafa Polat’ın, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT’nin 47/1-c. maddesi uyarınca 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

– Belediye Derince Spor Kulübü’nün yöneticisi Osman Yusuf Cömert’in, başkasına ait akreditasyon kartını kullanmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT’nin 47/1-b maddesi uyarınca 2 ay hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b. maddesi uyarınca21 gün hak mahrumiyeti ve 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2023/170 – K.2023/182

Aydın Yıldızspor Kulübü’nün futbolcusu Tayyip Mevlüt Kaya ile ilgili AFDK’nın 22.03.2023 tarih ve E.2022-2023/1132 – K.2022-2023/1410 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Aydın Yıldızspor Kulübü’nün futbolcusu Tayyip Mevlüt Kaya’nın kavgaya karışması nedeniyle FDT’nin 45/a. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,