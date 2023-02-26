Galatasaray’a müjdeli haber! Transferlerin ardından…

Süper Lig’de en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde olan Galatasaray’da yapılan transferlerin ardından taraftarlar tek kelimeyle mest olmuş durumda. Özellikle ara transfer döneminde de Okan Buruk’un ve takımın eksik noktalarına yapılan başarılı hamleler şampiyonluk yolunda olan Sarı Kırmızılılar’ı şampiyonluk havasına sokmuş durumda.

TRANSFERDE BAŞARILI İŞLERE İMZA ATTILAR

Erden Timur ve Okan Buruk’un transfer konusunda bir hayli titizlikle davrandığı ayrıca genç potansiyelli isimlerin de Galatasaray’ın kadrosuna katılabileceği gelen haberler arasında.

Sezon başında da ses getiren hamleler yapan Sarı Kırmızılı ekip, ara transferde de Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe gibi isimleri kadrosuna kazandırmayı başardı.

ALANYA İLE ÖZEL MAÇ

Corendon Alanyaspor – Galatasaray arasında bugün oynanacak özel maçın bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremzede vatandaşlara bağışlanacak. TV 8 tarafından ekrana getirilecek karşılaşma, Kırbıyık Holding Stadı’nda 18.00’de başlayacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur da maçı izlemek için Antalya’ya gitti.

Antalya kampındaki çalışmalarını devam ettiren Galatasaray, dün akşam tek antrenman yaptı. Sarı-kırmızılıların flaş transferi Zaniolo’nun bugün Alanyaspor ile yapılacak özel maçta kısa bir süre forma giymesi bekleniyor.

ÖDEMELER GECİKTİ İDDİASINA YANIT

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien’in transfer taksitini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdiği ve bununla ilgili olarak da UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildiği haberler çıkmıştı.

GALATASARAY’DAN YALANLAMA

Yusuf Demir’in ödemesinin geciktiği ile ilgili iddialar üzerine Galatasaray’dan bir yalanlama geldi. Galatasaray’ın yaptığı resmi açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir’in eski kulübü Rapid Wien’in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

YOĞUN MESAİ

Galatasaray’da şampiyonluk, maddi durum ve transferler derken yoğun bir mesai yaşanırken yönetim de mali tabloyu düzende tutmak adına çalışmalarını sıklaştırdı ve müjdeli haberi yakın zamanda taraftarıyla paylaşması bekleniyor.

MÜJDELİ HABER

Galatasaray, UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyum sağlama adına hassas davranırken, bunun en önemli ayağı olarak kabul edilen, oyunculara herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge konusunda şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadı.

28 Şubat’a kadar borçsuzluk kağıdını alması gereken kulüp, bu noktada işi sıkı tutuyor. Önümüzdeki yıl Avrupa’da başarıyı hedefleyen ve bu yönde transfer hamleleri yapan sarı-kırmızılılar, herhangi bir problem yaşamama adına bugünden tedbirlerini alıyor.

İMZALAR TAMAMLANACAK

Bu bağlamda finansal açıdan Fair-Play kurallarına uymak için elinden geleni ortaya koyan Cim-Bom, mart ayının sonunda da UEFA Kulüp Lisansı için de başvurusunu gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı idareciler, personelden alınacak borçsuzluk belgesiyle ilgili bir sorun yaşanmayacağını dile getirdi. Bu konuda çok dikkatli hareket ettiklerini belirten yetkililer, gerekli tüm imzaların tamamlanacağını ifade etti.