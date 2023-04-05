Galatasaray’a müjdeli haber! Yıldız futbolcu kararını verdi

Geçtiğimiz sezonun ardından köklü bir değişikliğe giderek başkandan, teknik heyete, yönetimden futbolcularına kadar yeni isimlerle bu sezona başlayan Galatasaray’da tüm çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Özellikle Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en büyük favorisi durumunda olan Sarı Kırmızılılar’da sezon başından bu yana yıldız futbolcu transferleri de tamamen taraftarları havaya sokmuş durumda.

YOĞUN MESAİ

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ni hedefleyen Galatasaray’da yönetim kadro yapılanması için tüm çalışmalarını sıklaştırmış durumda. Takımdan gidecek ve kalacak isimlerin yanı sıra kiralık durumda forma giyen futbolcuların da geleceklerini kesinleştirmek için kolları sıvayan Dursun Özbek ve yönetimi ilerleyen süreçte resmi duyuruları yapması bekleniyor.

GALATASARAY’DA PERFORMANSLARI ARTTI

Avrupa futbolunun da gözdesi durumunda olan Sarı Kırmızılı kulüpte şimdiden yıldız futbolcular oldukça revaçta. Başarılı performansın yanı sıra düşüşte performanslarla gelen futbolcuların 2. baharlarını Galatasaray’da yaşamaları da oldukça dikkat çekti.

Zaniolo, Mertens, Torreira, Sergio Oliveira, Rashica ve Icardi gibi yıldız futbolculara sahip olan Galatasaray’da kiralık futbolcuların durumu da çok merak ediliyor. Onların başında da Icardi geliyor. Arjantinli yıldız futbolcu kalitesi ile Sarı Kırmızılı ekibin hücumda bir numaralı alternatifi durumunda.

YILDIZ FUTBOLCU KALACAK MI?

Icardi konusunda Galatasaray’ı sevindirecek haber futbolcunun kendisinden geldi. Yıldız futbolcu kalıcı olmak istediğini dile getirirken taraftarlar tarafından sevildiğinin altını çizdi.

Icardi sözleri şu şekilde:

“Galatasaray’da kalmak istiyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım ama Fransa’da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmedim. Burada inanılmaz bir ilgi görüyorum. Herkes yanıma geliyor ve fotoğraf çekmek istiyor. O saf sevgiyi hissediyorum, burada çok mutluyum.”

GALATASARAY TEKLİF YAPACAK AMA…

Argentina AS’ın haberine göre; Forvet oyuncusu, Sarı Kırmızılılar’daki kiralık döneminin sona ereceği önümüzdeki Temmuz ayında PSG’ye geri dönmek zorunda kalacak. Galatasaray yıldız futbolcunun bonservisi için 15 milyon Euro’luk bir teklifle Fransız ekibinin kapısını çalacak. Ancak Galatasaray’ı bekleyen tehlike transfer rekabetinde tek değil. Icardi için Milan ve Roma’nın da PSG’ye teklif yapacağı belirtildi.