Galatasaray’a Nef Stadı’nda yan bakılmıyor

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kayserispor’u 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligde sahasındaki yenilmezliğini de sürdürdü ve 13’e çıkardı. Aslan bu maçla birlikte Süper Lig’de bu sezon evinde 14. karşılaşmasına çıktı. Galatasaray söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken, 1 kez de kaybetti. 1 maç da berabere sona erdi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi.

2. kez Kayserispor’u 6-0 mağlup etti

Galatasaray, Nef Stadyumu’nda karşılaştığı Kayserispor’u 6-0’lık skorla mağlup etti. Sarı Kırmızılılar, böylece Kayseri temsilcisini, rekabette 2. kez aynı skorla yendi. Daha önce 19 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da oynanan Süper Lig müsabakasında Galatasaray sahadan yine 6-0’lık skorla galip ayrılmıştı.

Galatasaray-Kayserispor maçını 42 bin 379 taraftar izledi

Kayserispor karşısında da sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Nef Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 42 bin 379 taraftar izledi. Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü.