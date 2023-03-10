Galatasaray’a Patrick van Aanholt piyangosu!

Galatasaray’da sezonun ilk yarısında forma şansı bulmakta zorlanan ve yerini Kazımcan Karataş ile Emre Taşdemir’e kaptıran Patrick van Aanholt devre arasında PSV’ye transfer oldu. Hollanda ekibi geçtiğimiz günlerde tecrübeli sol beki 2023-2024 sezonunun sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Patrick van Aanholt ile yollarını ayıran Galatasaray, oyuncunun yüklü maaşından kurtuldu.

90 MİLYON TL KASADA KALDI!

Sabah’ın derlediği haberde PSV, van Aanholt için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Galatasaray yıldız oyuncudan elde ettiği bonservisin yanı sıra 2.9 milyon Euro’luk maaşını da ödemekten kurtuldu. Böylece 90 milyon lira Aslan’ın kasasında kaldı.

Geçen sezon başında Crystal Palace’tan bedelsiz kadroya katılan Patrick van Aanholt, Galatasaray’da forma giydiği 62 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.