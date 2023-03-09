Galatasaray’a şok! Dev kulüp, Okan Buruk için devrede

Galatasaray’ın bu sezonki başarılı performansı, Avrupa’da büyük dikkat çekmiş durumda. Özellikle Sarı-Kırmızılıların yıldızları, İtalyan ekiplerinin gözdesi haline gelmiş durumda. İtalya’da kurulan sağlam ilişkiler, başka kapıları da açmaya zemin hazırladı.

ROBERTO MANCINI’DEN ZANIOLO SÖZLERİ

İtalya Milli Takımı’nda da görev yapan Nicolo Zaniolo’nun Galatasaray’a gelmeden önce bir dönem sarı – kırmızılılarda görev yapan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

58 yaşındaki çalıştırıcı, Zaniolo’nun Galatasaray’a transferi hakkında, “Bana fikrimi sorduğunda, ona Galatasaray’a gitmesini söyledim. Umarım oynar, çünkü bu bizim için önemli. Türkiye’ye gitmek tek olasılıktı” ifadelerini kullandı.

ASLAN’DA REKOR İÇİN GERİ SAYIM

Depremden etkilenen şehirler arasında yer alan ve ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ile oynaması gereken maç, hükmen Galatasaray’ın lehine yazılınca, Cim Bom’un ligdeki galibiyet serisi 13 maça çıktı. Aslan bu sonuçla, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Ancak daha da önemlisi Sarı-Kırmızılılar 62 yıldır kırılamayan bir rekoru tarihin tozlu sayfalarına göndermeye hazırlanıyor. Beşiktaş’ın 1959-1960 sezonunda üst üste 13 lig maçı kazanarak kırdığı rekoru, bu hafta itibarıyla egale eden Cim Bom, şimdi tarihi yeniden yazmak için geri sayımda.

Hem rekor hem şampiyonluk

Sarı-Kırmızılılar, ligde cumartesi günü Nef Stadyumu’nda oynanacak olan Kasımpaşa sınavını da kazanması halinde, galibiyet serisini 14 maça çıkaracak. Böylece lig tarihinde elde edilen en uzun galibiyet serisi de Galatasaray’a geçmiş olacak. Aradaki 3 kupa zaferi de eklendiğinde toplamda 16 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Aslan, tüm hazırlıklarını bu müthiş seriyi sürdürebilmek üzerine yapıyor. Aynı zamanda hem ligde hem de kupada yoluna devam eden Galatasaray’da hedef, bir yandan rekorları kırarken diğer taraftan sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayabilmek.

YILDIZLAR İTALYANLARIN GÖZDESİ OLDU

Galatasaray’ın İtalya geçmişi olan oyuncuları transfer etmesi dikkat çekerken bu oyuncuların tekrar İtalya Serie A’ya dönüşlerine ilişkin de birçok söylenti gündeme gelmiş durumda.

InterLive; özellikle Icardi, Mertens, Torreira, Sergio Oliveira ve Nizolo Zaniolo’nun İtalya geçmişleriyle birçok takımın olduğu gibi Inter’in de dikkatini çektiğini belirtti.

BAŞARININ ARKASINDAKİ İSİM…

InterLive, bu isimlere yönelik ilginin sadece Inter ile sınırlı kalmadığını ve tüm Avrupa’nın dikkatini çeken bu isimlerin arkasındaki ismi öne çıkarıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un tüm bu isimlerin fark yaratan performansında ana etken olduğu belirtilmekte.

INTER İDDİASI

InterLive, Simone Inzaghi ile yollarını ayırması beklenen Inter’de yeni sezon için Okan Buruk isminin gündeme geldiğini belirtiyor.

ASIL NEDEN…

Okan Buruk’un isminin öne çıkmasında Galatasaray’ın Süper Lig’deki liderliği gösterilmemekte. Inter’in başarılı çalıştırıcının kurduğu oyuncu ilişkilerini öne çıkardığı aktarılmakta.

Özellikle Icardi gibi yıldızların yaptığı açıklamalarda Okan Buruk hakkında övgü dolu ifadeler kullanmaları İtalyan ekibinin ilgisini buraya çevirmiş durumda.

JAVIER ZANETTI’NİN GÖZDESİ

Okan Buruk, futbolculuk döneminde 2001-04 arasında Inter forması giymişti. O dönemde Javier Zanetti ile takım arkadaşıydı.

Javier Zanetti, şimdilerde Inter yönetiminin en büyük pay sahibi isimlerinden biri konumunda. Başkanvekili olarak görev yapan Arjantinli futbol adamının Okan Buruk ile çok iyi bir ilişkisi olduğu ve mükemmel dostluğun halen devam ettiği belirtiliyor. Simone Inzaghi ile işlerin iyi gidiyor olmaması nedeniyle Zanetti’nin Okan Buruk ismini öne çıkardığı ve bu yönde bir öneri sunacağı belirtiliyor.