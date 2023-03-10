Galatasaray’a üst üste iyi haberler! Muslera, Torreira, Icardi…

Aslan’da son idmanın sürpriz ismi Barış Alper Yılmaz oldu. Okan Buruk’un bir süredir 9 numarada denediği genç kanat oyuncusu, antrenmanda attığı gollerle kafa karıştırdı.

Kullanmak istiyor

İleri uçta Icardi’yi oynatmaya hazırlanan Buruk, Barış’ı ikinci yarıda skorun gidişatına göre mutlaka kullanmak istiyor. Genç futbolcunun idmanlardan sonra özel olarak çalıştığı veformayı sonuna kadar zorlamaya karar verdiği belirtiliyor.

Kararını verdi

Cim Bom’a Muslera müjdesi… Nef Stadı’nda önceki gün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılan Uruguaylı eldiven, dün hem sağlık ekibi hem de teknik heyetle ortak bir toplantı yaptı. Kendisini gayet iyi hissettiğini söyleyen Nando, mutlaka sahada olmak istediğini iletti. Muslera’nın oynama isteğine saygı duyan Okan Buruk ve kurmayları da doktorların onayıyla kalede son kararını verdi. 36 yaşındaki file bekçisi yarın akşam Kasımpaşa’ya karşı ilk 11’de forma giyecek. Bir süredir Muslera’nın yerine hazırlanan Okan Kocuk ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak.

Mertens de çalışıyor

Kasımpaşa’yı da yenerek ligdeki galibiyet serisini 14 maça çıkarmayı ve tarihi rekoru kırmayı hedefleyen Galatasaray’da, Icardi ile Torreira’nın da 90 dakika oynayacak durumda olmaları Florya’da sevinç yarattı. Cim Bom’da hafif sakatlığı bulunan Belçikalı forvet Mertens’i de Kasımpaşa sınavına yetiştirmek üzere çalışmalar devam ediyor. Ancak Mertens’in riske edilme ihtimali düşük görünüyor. Norveçli orta saha Midtsjö ise bir süre daha takımdan ayrı kalacak.

İdeal 11’i denediler

Bu arada Galatasaray’ın dün yapılan taktik provasında, Kasımpaşa’ya karşı sahaya sürülmesi planlanan ilk 11 denendi. Okan hoca, ileri uçta Icardi’ye, arkasında Zaniolo’ya, bir bölümde de aynı pozisyonda Yunus’a, kanatlarda ise Kerem ile Rashica’ya görev verdi. Merkezde Oliveira ile Torreira’yı kullanan Buruk, beklerde Boey ile Adekugbe’yi, savunmanın göbeğinde Nelsson ile Abdülkerim’i, kalede de Muslera’yı oynattı.

İşte Zaniolo’nun şarkısı!

Galatasaray taraftarı, Icardi’nin “Aşkın olayım” şarkısından sonra, genç yıldız Zaniolo’nun şarkısını da buldu. Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa maçında gol atması durumunda İtalyan futbolcu için stat hoparlörlerinde “Yakarım, Roma’yı da yakarım” şarkısını çalmayı ve tribünlerin hep birlikte eşlik etmesini planlıyor. Eski takımı Roma’da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı veren ve Galatasaray’ı tercih eden Zaniolo için, kulübün sportif direktörü Tiago Pinto, “Roma’dan ayrılmak istiyorsanız ve sizi sadece Galatasaray ve Bournemouth istiyorsa, kendinizi sorgulamalısınız” ifadelerini kullanmıştı. Zaniolo da Galatasaray’daki performansıyla eski kulübüne mesaj göndermeyi hedefliyor.

Metin Karabaş