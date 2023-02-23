Galatasaray’a yeni Muslera! Yine İtalya’dan geliyor

Süper Lig’e ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe’yi katan sarı kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Aslan, Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera’nın son durumu netleşirken, yerine gelecek ismi de belirledi. İşte o isim ve tüm detaylar…