Galatasaray’a yeni Muslera! Yine İtalya’dan geliyor

Süper Lig’e ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe’yi katan sarı kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor. Aslan, Trabzonspor maçında sakatlanan Fernando Muslera’nın son durumu netleşirken, yerine gelecek ismi de belirledi. İşte o isim ve tüm detaylar…
Galatasaray’ın Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettiği maçta Fernando Muslera şoku yaşanmıştı. Muslera’nın sahalara geri dönüşü belli olurken sarı-kırmızılı kulüp yıldız kalecinin halefini belirledi.
TRABZON MAÇINDA SAKATLANDI
Galatasaray’ın Trabzonspor’u konuk ettiği maçın 82’nci dakikasında bordo-mavililerin kullandığı serbest vuruşta Fernando Muslera sert gelen topu çıkarmıştı. Marc Bartra topu tamamlamak istedi ancak rakibiyle çarpıştı. Fernando Muslera bu kurtarış sonrası sakatlık geçirmişti. Uruguaylı eldiven daha sonra sedyeyle kenara gelmek zorunda kaldı.
KOLTUK DEĞNEKLERİYLE AYRILMIŞTI
Galatasaray’da maça devam edemeyen Fernando Muslera’nın stadyum koridorlarındaki görüntüsü dikkat çekmişti. Uruguaylı eldivenin koltuk değnekleriyle stattan ayrıldığı ve Galatasaray’dan sağlık heyetinin Fernando Muslera’ya eşlik ettiği görülmüştü.
MUSLERA ANTALYA KAMPINDA
Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera’nın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli eldiveninin kendisine verilen tedavi ve programa uyduğu belirtildi. Yeşil sahalardan 6 ila 8 hafta arasında uzak kalması beklenen Fernando Muslera’nın Antalya’da yapılacak kampa götürüldü.
11 MART’TA SAHADA OLACAK
Deprem nedeniyle lige verilen ara nedeniyle Galatasaray, Muslera’nın olmadığı bir maç oynamazken, 24. haftadaki karşılaşmanın da Gaziantep FK’ya denk gelmesi, Uruguaylı file bekçisinin dönüşüne avantaj sağlayacak. Tecrübeli kalecinin, 25. haftada, 11 Mart’taki Kasımpaşa maçına kadar hazır hale geleceği öğrenildi.
YENİ MUSLERA: MONTIPO
Fernando Muslera’nın yaşından dolayı kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray’da yeni bir isim gündeme geldi. Calcio Mercato’da yer alan habere göre; Galatasaray, Hellas Verona forması giyen Lorenzo Montipo ile ilgileniyor.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Serie A’da bu sezon etkili bir performans ortaya koyan İtalyan kalecinin birçok talibi olduğu belirtildi. Bunlardan birinin de Premier Lig ekibi Bournemouth olduğu yazıldı.
SEZON SONU İÇİN DÜŞÜNÜLÜYOR
Sarı kırmızılı takımın yaz transfer dönemi için düşündüğü 27 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. 1.91 boyundaki İtalyan kaleci bu sezon Verona formasıyla 24 maçta forma giydi.