Galatasaray’da 3 puanın şifresi Okan Buruk’un hamleleri!

Galatasaray-Ümraniyespor maçına Sarı-Kırmızılı taraftarlar, İstanbul’daki soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon evindeki maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı futbolseverler, Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımlarını maça hazırladı. Nef Stadı’nda maçı 43 bin 824 biletli seyirci izledi.

Trabzon maçına fire vermedi

Ümraniye maçı öncesinde teknik heyet, sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem, Berkan ve Barış’ı uyarmıştı. Trabzonspor maçına firesiz gitmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’da bu oyuncuların müsabakayı kartsız tamamlamaları zaferle beraber büyük sevinç yarattı.

İkinci kez devrede mağlup

Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, bu sezon sadece Kayseri maçının ilk yarısını geride kapatmıştı. O karşılaşmayı 2-1 kaybeden Aslan, dün ise devreden sonra sonucu değiştirme çabalarından zafere uzanmayı başardı.

3 değişiklik yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son olarak oynadıkları Giresunspor maçının 11’ine göre Ümraniyespor karşısında 3 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk; Leo Dubois, Emin Bayram ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine, sarı kart cezası biten Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir ve Milot Rashica’ya görev verdi. Galatasaray’da yeni transfer Kaan Ayhan’ın yanı sıra Mathias Ross ve Yusuf Demir de 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Kulübedelerdi

Ümraniyespor karşısında Sarı-Kırmızılılar’da sol bekte Emre Taşdemir ve sağ kanatta da Milot Rashica karşılaşmaya 11’de başladı. İki futbolcu son olarak 20. haftada İstanbul’da oynanan Antalyaspor müsabakasında 11’de görev almıştı. Emre ve Rashica, geçtiğimiz hafta deplasmandaki Giresunspor maçında ise yedek kulübesindeydi. Sıkıntılı bir başlangıç yaşayan Aslan, sonrasında ise Okan Buruk’un erken müdahalesi ve hücuma yönelik hamleleriyle sahadan zaferle ayrılmayı başardı.