Galatasaray’da 4 futbolcu kart sınırında

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak maçta yarın İstanbulspor’a konuk olacak. Önceki haftada aldığı Başakşehir galibiyetiyle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ve büyük bir avantajı elinde bulunduran Sarı-kırmızılılar, İstanbulspor engelini de aşarak Fenerbahçe ile olan puan farkını korumak istiyor.

BOEY’UN YERİNE DUBOIS

Galatasaray’da Başakşehir maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Sacha Boey’un yerine teknik direktör Okan Buruk Dubois’ya şans verecek. Sol bek performansıyla büyük beğeni kazanan ve teknik direktör Buruk’tan tam not alan Kazımcan Karataş’ın da İstanbulspor maçında 11’de başlaması bekleniyor. Galatasaray’da İstanbulspor maçında kalede Muslera, sol bekte Kazımcan Karataş, stoperde Abdülkerim Bardakcı ve Nelsson, sağ bekte Dubois, orta alanda Oliveira, Torreira, Mertens, sağ kanatta Rashica, solda Kerem Aktürkoğlu ve ileri uçta da ise Icardi’nin olması bekleniyor.

4 İSİM SINIRDA

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Oliveira ve Rashica sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.

73 puanla Fenerbahçe’nin 5 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, İstanbulspor engelini aştıktan sonra sırasıyla Sivasspor, Ankaragücü (D), Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligin son haftasında ise ligden çekilen Hatayspor nedeniyle hanesine 3 puan yazdıracak.