Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü

Galatasaray , Süper Lig ‘in 20. haftasında sahasında Antalyaspor’u mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar; Mauro Icardi ve kendi kalesine Sherel Floranus golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken maçın son anlarında önemli isimlerinden Abdülkerim Bardakcı’yı kaybetti.

4 İSİM KART SINIRINDAYDI

Galatasaray’ın Antalyaspor’u konuk ettiği mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılılardan dört isim sarı kart sınırında yer alıyordu. Bu isimler; Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu’ydu.

SON ANLARDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Antalyaspor’da Luiz Adriano’nun Abdülkerim Bardakcı ile ikili mücadelesi sonrası dirseğiyle reaksiyonu kırmızı kart görmesine neden olmuştu. 90+10’daki pozisyona ilişkin maçı hakemi Ali Şansalan, Abdülkerim Bardakcı’ya da sarı kart gösterdi.

GİRESUN DEPLASMANINDA YOK

Galatasaray’da sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, 90+10. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray’ın Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelede forma giyemeyecek.