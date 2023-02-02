Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı’nın kariyer gecesi

Sezon başından bu yana sergilediği performansla Aslan’ın gözdesi haline gelen Abdülkerim Bardakçı dün geceye de damga vurdu. Başarılı stoper, geriye düşen takımı adına skoru 1-1’e getiren golü attıktan sonra maçın kahramanı olmaya devam etti. Savunmada Ümraniyespor hücumcularına karşı verdiği savaşın yanı sıra topu oyuna sokma becerisiyle de yine farkını konuşturan Abdülkerim Bardakçı, müsabakanın kaderini değiştiren isim oldu. 83. dakikada Icardi’ye asist yapan deneyimli stoper geceye damga vurdu.

Taraftarlar bırakmadı

Bu performans Abdülkerim’in kendi kariyeri için de unutulmaz bir anlam ifade ediyordu. Geceyi 1 gol 1 asistle bitiren Abdülkerim bir savunma oyuncusu olarak kariyerinde ilk kez bir maç içerisinde iki gole birden katkı vermeyi başardı. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan oyuncuyu takım arkadaşları kutlarken taraftarlar da uzun süre alkışladıktan sonra soyunma odasına gönderdi.