Galatasaray’da Alanyaspor maçı sonrası Okan Buruk’tan Mauro Icardi açıklaması

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Maça ilişkin değerlendirmesinde deneyimli çalıştırıcı, “Rakibin topu bize vereceği ve bekleyeceği bir oyun bekliyorduk. Oyunun başı da böyle başladı. İlk yarıdaki ritmimiz çok iyi değildi. Pas hızımızı biraz daha yükseltebilirdik. Savunma arkasına koşuları biraz daha fazla deneyebilirdik. Devre arası daha çabuk, dikine oyun ana hedefimizdi. 3. gol sonrası oyuna daha hakim olduk. Oyun disiplininden ayrılmadık. Önde baskıya devam ettik. Verilere baktığımızda da bugün hücum anlamında çok olumlu işler yaptık. 4 gol attık, birçok girdiğimiz pozisyon vardı. Oyuncularıma teşekkür etmek, onları tebrik etmek istiyorum. İki tane iyi takıma karşı attıkları 10 gol, girdikleri pozisyonlar, oyun disiplini… Bu anlamda çok doğru yoldayız. Burada taraftarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Onlarla birlikte mutluyuz, onlarla birlikte büyüyoruz. İnandığımız yoldayız. Galatasaray taraftarının takıma olan inancı, güveni çok önemli. Biz de onlara en iyisini sunmaya çalışıyoruz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın 5 büyük ligi ile kıyaslandığında Bayern Münih’in ardından isabetli şut oranı en iyi ikinci takım olmalarına ilişkin görüşleri sorulan Okan Buruk, “Tabii ki ofansif oyunumuz, önde oyunumuz… Belki zaman zaman az golle oynadığımız maçlar oldu. Çok pozisyona girip az gol attığımız maçlar vardı. Önemli olan pozisyonlara girmek, oyunu rakip ceza sahasında oynamak. Bunların hepsini maç kazanmak, şampiyon olmak için yapıyoruz. Aynı oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Zorlu haftalar, her takım için zorlu. Biz de burada kazanarak devam ediyoruz. Kendi sahamızda Karagümrük ile oynayacağız. Çok önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. İnşallah kazanarak devam edeceğiz” dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak durumunda kalan Icardi’nin durumuna ilişkin ise Buruk, “Bir sertlik oldu. Aslında zorlanma. Yırtık yok şu andaki görüntüde. Onun da hissettiği bir sertlik oldu. Tabii ki doktorumuz bu anlamda kontrol ediyor. MRI çekilecek, bakılacak. Ondan sonra bir açıklama yapacaktır ama çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah bir sonraki maça yetişir” ifadelerini kullandı.