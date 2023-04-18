Galatasaray’da alarm! Okan Buruk uyardı…

Galatasaray’da, Alanyaspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. SarıKırmızılılar’da Sacha Boey, Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada Nef Stadyumu’nda oynanacak Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
OKAN BURUK’TAN UYARI GELDİ
Bu 5 isim, Kayserispor karşısına da sınırda çıkmış, ancak Aslan mücadeleyi firesiz tamamlamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sınırdaki oyuncularından yine basit kartlara dikkat etmelerini istiyor.
3 EKSİK VAR
Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray’ın maç kadrosu açıklandı. Sarı Kırmızılı ekipte Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve Mathias Ross kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray’ın Alanyaspor maçı kafilesi şu şekilde:
Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi.