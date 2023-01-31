Galatasaray’da alarm! Tam üç futbolcu…

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 48 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Ümraniye ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 14 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Ümraniyespor, Süper Lig’de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar 1-0’lık skorla kazandı.

13 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 10’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor ve Giresunspor, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u mağlup etti.

Rekor için sahada

Galatasaray, Ümraniyespor maçından galip ayrılması durumunda tarihindeki en uzun galibiyet serisini geçecek. Sarı-kırmızılılar, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde takımın başında Mustafa Denizli bulunuyordu.

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor karşılaşmasını kazanması durumunda Mustafa Denizli’yi geride bırakacak ve sarı-kırmızılılarla en uzun galibiyet serisini yakalayan teknik direktör olacak.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon evinde 9 maça çıktı. Aslan, bu mücadelelerde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan aldı. Cimbom, sahasındaki maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde sahasında son olarak Antalyaspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1 yendi.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada filelerinde 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca bu sezon ligde oynadığı 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.

3 futbolcu kart sınırında

Galatasaray’da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu 3 futbolcu, Ümraniyespor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı cezasını Giresunspor deplasmanında tamamladı.

Cihan Aydın düdük çalacak

Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Aleks Taşcıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.