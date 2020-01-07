Galatasaray’da Arda Turan çatlağı! Eski başkanlar Sözcü’ye yorumladı

Galatasaray’da Arda Turan polemiği… Başkan Mustafa Cengiz’in SÖZCÜ’ye verdiği röportajda, Arda Turan transferine dair, “Hocamız bizimle aynı fikirde. Arda, planlamamızda kesinlikle yok. Bundan sonra da olmayacak” demişti. Fatih Terim önceki gün yapılan antrenmanda ise Cengiz’e yönelik, “Ben olsam, Galatasaray’a hizmet etmiş hiçbir oyuncu için o cümleyi kurmazdım” ifadelerini kullanmıştı. Bu durumu Galatasaray’ın eski başkanlarına sorduk, farklı yanıtlar aldık. İşte detaylar…

ÜNAL AYSAL: BAŞKAN DEDİYSE KONU KAPANIR

“Başkan olsaydım hoca bu çıkışı yapmazdı; yapmaması gerektiğini bilirdi. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Cengiz daha ılımlı. Bilemeyiz, belki onun tarzı doğrudur. Ama Arda üzerinden yaşananlar son derece ayıp. Bir teknik direktörün, başkan konuştuktan sonra üzerine yorum yapması büyük ayıp. Başkanın da seçme hakkı olmalı. Başkan, ‘Gündemimizde yok’ dediyse konu kapanmıştır.”

Fatih Terim`den Mustafa Cengiz ve Arda Turan açıklaması! Galatasaray`ın Florya Metin Oktay Tesisleri`ndeki akşam antrenmanı öncesinde teknik direktör Fatih Terim basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp açıklamalarda bulundu. Terim, sarı-kırmızılı camiada son haftaların en çok konuşulan ismi olan Arda Turan hakkında da yorum yaptı. İlgili Haberi Oku

DUYGUN YARSUVAT: HOCA YERDEN GÖĞE HAKLI

“Arda Turan konusunda Fatih Terim yerden göğe kadar haklı. Fatih Terim gerçek bir Galatasaraylı olduğu için Arda Turan hakkında öyle düşünüyor. Başkan Galatasaraylı değil, ya da hâlâ Galatasaray’ı öğrenememiş. İhtilaf olduğunu düşünmüyorum. Ancak Fatih hoca haklı.”

FARUK SÜREN: TERİM’İN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜDÜR

“Hocanın yaptığı biraz itiraz yok. ‘Galatasaray’a emeği geçmiş bir futbolcu hakkında bu şekilde konuşmazdım’ diyor. Galatasaray camiası olarak özgür bir topluluğuz. Hoca da camiamızın bir değeri olarak görüşlerini ifade ediyor. Bu bir ayıp değil, net olarak ifade özgürlüğüdür.