Galatasaray’da artçı sarsıntı! İllegal satış iddiası…

Fatih Terim depreminin ardından Galatasaray’da yeni krizin ayak sesleri duyuluyor. Florya’da illegal ürün satan kişilerin olduğu, ayrıca yıllardır yapılan transferlerde ‘birilerine’ sürekli para kazandırıldığı şeklindeki iddialar, sarı-kırmızılı camiayı karıştırdı.

Mesut YILDIRIM

Galatasaray’da Fatih Terim‘in ayrılış şekli, camiada konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı üyeler ve taraftarlar ‘Anlaşarak mı ayrıldı, gönderildi mi’ sorusuna tam olarak yanıt bulmuş değil.

Terim’in “Satıldım” şeklindeki serzenişinin ardından sarı-kırmızılılardaki tartışmalara yenileri eklendi. Birincisi, Florya’daki illegal ürün satışı iddiaları. Bazı çalışanların, resmi ürünlerden özellikle e-ticaret yoluyla para kazandığı konuşuluyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar örnek gösterilirken, yaklaşık 20 bin formanın kayıp olduğu öne sürüldü. Diğer iddia ise yıllardır yapılan transferlerde ‘birilerine’ para kazandırıldığı şeklinde.

Kulislerde, iddiaların mahkemeye götürülüp götürülmeyeceği tartışılıyor.

kargolari ve formalari bilgi amacli koyacagim. 100-300 euro arasi satiyor bu ekipmanlari bu adam. ben bu adami bir degil birkac kez kulübe ihbar ettim. burda kulübün malzemeleri calinip kazanc saglaniyor, bunu engelleyin dedim. engelleyemediler. umarim kaynagi bulunur pic.twitter.com/DIZkD7QivI — Uğur (@teamauguri) January 12, 2022

Kimse Terim’e hırsız demiyor, dememeli de ancak Florya’nın anahtarını isterim, Florya’da her şeye ben karar veririm diyen biri, pek tabii ki 20 bin formanın çalınma rezaletinin de bir numaralı sorumlusudur. Hesabını vermelidir! #formalarikimcaldi https://t.co/xr0KcRAJwC — GALATASARAY METİNLERİ (@GSMetinleri) January 13, 2022

Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Fatih Terim imzalı forma dağıtan fenomenlerin formalara nasıl ulaştığını soruyor. #formalarıkimcaldı

İlgili hesaplar ise eski gönderilerini silmeye başladı Bu hesaplar da #DamatBurakİstifa şeklinde tweetler atmaya başladı. pic.twitter.com/ik9XtUnkwu — Spor Reports (@SporReports) January 13, 2022

Ünal Aysal döneminde de 1.5 milyon euroluk bir tır dolusu formanın kaybolduğu söyleniyordu. Bu olaylar doğruysa Florya’yı komple temizlesinler. Olayı savcılığa şikayet etsinler.#formalarıkimçaldı — Ramazan (@ramazancan_37) January 13, 2022

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