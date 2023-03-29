Galatasaray’da ayrılık! Sezon sonunda gidiyor

Süper Lig’de bu sezon geriden gelerek liderliği alan Galatasaray’da ezeli rakibi Fenerbahçe ile zirve yarışı veriyor. Zorlu maçlar öncesi hazırlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekipte bir yandan da gelecek sezonun çalışmaları sürüyor. Özellikle gelecek isimler kadar gidecek isimler de şimdiden büyük merak konusu.

GELECEK VE GİDECEKLER BÜYÜK MERAK KONUSU

Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden Galatasaray yönetimi transfer çalışmalarında oldukça titiz davranıyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde de yer almak isteyen Sarı Kırmızılılar’da Erden Timur da hedeflerinin büyük olduğunu ifade etmişti. Şampiyon olduktan sonra güçlü bir kadro yapılanması ile ön eleme etaplarını da geçmek isteyen Aslan’da ayrılacak isimler de taraftarlar tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY’I BEKLEYEN TEHLİKE

Bir yandan transfer çalışmaları ile yoğun mesaide olan Galatasaray için ödemeler de ayrı bir sorun. Sabah Gazetesi’nin haberine göre Sarı Kırmızılıları maddi olarak büyük bir tehlike bekliyor. Geçtiğimiz cumartesi günü yıllık olağan genel kurulun gerçekleştiği Galatasaray’da 31 Aralık 2022 itibarıyla net borç 4.6 milyar TL olarak açıklandı. Kongrede ibra problemi yaşamayan ve tüm üyelerin desteğini alan Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimin asıl sınavı şimdi başlıyor. Çünkü kulübü nisan ayı içinde 400 milyon TL’yi bulan ödemeler bekliyor. Özbek ve kurmayları borçları kapatmak için harıl harıl kaynak arıyor. Yıldızlarla dolu mevcut kadro için 43 milyon Euro’luk bonservis yükümlülüğüne girildi. Nisan ayına ertelenmiş bonservis taksitlerinin yanı sıra futbol takımının birikmiş alacakları kapatılacak.

Bu nedenden dolayı ve nakit akışını sağlamak için Galatasaray yönetiminin yıldız futbolculara gelebilecek tekliflere sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

YÖNETİMDEN YOĞUN MESAİ

Icardi ve Rashica’nın kiralık bonservisini de almak için uğraşan Galatasaray’a kötü haber İngiliz medyasından geldi. Sezon sonunda sürpriz ayrılıkların da gelebileceği ifade ediliyor. Bu sezon orta sahada Okan Buruk’un vazgeçilmezleri arasında yer alan yıldız futbolcu için dev kulüpler şimdiden devrede.

SÜRPRİZ İDDİA

Galatasaray sezon başında Lucas Torreira’yı Arsenal’den 6 milyon Euro karşılığında transfer ederek 30 Haziran 2026’ya kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki Uruguaylı yıldız Sarı Kırmızılılar’ın orta sahasında gösterdiği perfromansla önemli bir isim haline geldi. 23 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu bir asistle takımına katkıda bulundu. Başarılı orta saha için sürpriz bir iddia da gündeme geldi.

YENİDEN AVRUPA’NIN GÖZDESİ

Daily Cannon’da yer alan habere göre; Torreira’nın piyasa değeri şu anda 15 milyon Euro’ya yükseldi ve bu da onu Avrupa’nın önemli takımlarının yeniden ilgisini çekmesini sağladı. Bu durum Galatasaray’ı da harekete geçirdi. Sarı Kırmızılı ekip şimdiden tecrübeli futbolcunun yerine alternatif isimleri gündemine aldı.

ASLAN İSMİ GİZLİ TUTUYOR

Haberde, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen Galatasaray, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çeken Torreira’nın yerine geçebilecek 20 yaşındaki bir yeteneği belirledi. Kulüp bu 20 yaşındaki oyuncunun ismini gizli tutuyor.

İTALYAN DEVİ İLETİŞİME GEÇTİ

İngiliz medyasında yer alan haberin devamında Lucas Torreira’nın da sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın Galatasaray’la görüşmeler yaptığı ve Uruguaylı oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.