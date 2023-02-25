Galatasaray’da Bafetimbi Gomis’ten olay karar! Planlar altüst oldu…

Galatasaray, önümüzdeki yıl için planlarına erken başladı. Ligde şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan ve fikstür olarak da yine eli güçlü gözüken Sarı-Kırmızılılar, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı.

Golcü belirsizliğini istemiyor

Her şey Avrupa’da başarı için planlanırken Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme takvimin erken olması nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk’un, özellikle golcü konusundaki belirsizliğin giderilmesini istediği öğrenildi.

Icardi konusu zaman alacak

Galatasaray’da sezon başında Paris Saint Germain’den kiralanan Mauro Icardi’nin bonservisinin alınması sürecinin zaman alacağı düşünülüyor. Süper Lig devinin sezon sonunda bedel ödemeden kiraladığı Arjantinli santrfor için Paris Saint Germain’le görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

13 maç, 9 gol, 6 asist

Paris Saint Germain’de mutsuz bir dönem geçiren Mauro Icardi, Galatasaray’da adeta küllerinden doğdu. 30 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı formayla 13 maçta oynadı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Yıldız oyuncu takım arkadaşlarına da 6 gol pası verdi.

63 milyon Euro ödendi!

Mauro Icardi’nin güncel piyasa değeri 17 milyon 500 bin euro. Vecindario altyapısında yetişen Arjantinli daha sonra Barcelona altyapısı ve Sampdoria’da forma giydi. Mauro Icardi ardından Inter ve Paris Saint Germain’de oynadı. Arjantinli hücumcu için şu ana kadar toplam 63 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

37 yaşında 10 gol, 3 asist

Galatasaray’da Mauro Icardi konusundaki belirsizlik devam ederken Bafetimbi Gomis’ten sürpriz bir hamle geldi. 37 yaşındaki santrforun sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldığı öğrenildi. Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncunun veda kararı sonrası gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Fransız santrfor bu sezon Galatasaray formasını 20 maçta terletti. 37 yaşındaki hücumcu rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

900 bin Euro

Bafetimbi Gomis’in güncel piyasa değeri 900 bin Euro. Saint-Étienne altyapısında futbola başlayan Fransız forvet daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swansea, Marsilya ve Al Hilal’de forma giydi.

Dembele beklemede

Galatasaray’da oluşan bu tablo transferde erken hamle yapılmasına neden oldu. Olimpik Lyon ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Moussa Dembele için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, yüksek bir imza parası istemesi nedeniyle işi beklemeye almıştı.

20 maçta 3 kez ağları sarstı

Süper Lig devinin özellikle golcü transferi için çalışmalarına hız vereceği ve bu konudaki endişeleri ortadan kaldıracağı belirtildi. 26 yaşındaki Fransız santrfor bu sezon Olimpik Lyon’da 20 maçta forma şansı buldu. Moussa Dembele bu karşılaşmalarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 1 gol pası verdi. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

Muslera’dan özel çalışma

Galatasaray’da tedavi süreci olumlu giden Fernando Muslera, kaleci antrenörü eşliğinde özel çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan belinde ağrı hisseden ve takımdan ayrı çalışan Mertens’in durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların dünkü antrenmanında ise geniş alanda top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuva yapıldığı belirtildi.