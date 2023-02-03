Galatasaray’da bomba ayrılık! Süper lig ekibine gidiyor

Süper Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor’u 3-2 mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için transferde de harekete geçti. Kadrosuna Kaan Ayhan’ı katan Cimbom’da flaş bir ayrılık gündeme geldi. Yıldız oyuncuya Süper Lig ekibi talip olurken, yönetimin kararı da belli oldu. İşte tüm detaylar…

JOVIC İÇİN TEKLİF

Galatasaray, Seferovic’i Celta Vigo’ya gönderirken, bu oyuncudan doğan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, Sırp yıldız Luka Jovic için Fiorentina’ya teklifini sundu. Gözler İtalyan kulübünden gelecek yanıta çevrildi. Galatatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur’un, İtalya’ya giderek bu transfer için son hamleyi yapması bekleniyor.

PULISIC VE ZANIOLO…

Bir de kanat oyuncusu almak için kolları sıvayan sarıkırmızılıların listesinde Chelsea’de kadroya girmekte zorlanan Christian Pulisic ile yine Roma’da teknik direktör Mourinho ile sorunlar yaşayan Nicolo Zaniolo’nun olduğu öğrenildi.

GÜNDEM ORTA SAHA TRANSFERİ

Kaan Ayhan’ın gelişi sonrası sol bek transferini rafa kaldıran Aslan, son hamlesini ise Oliveira’yı yedeklemek için orta saha bölgesine yapacak. Bu mevkii için birçok isimle görüşülüyor.

ÖNCE UZATTI SONRA KİRALADI

Galatasaray, akademisinden yetişen Metehan Baltacı’nın sözleşmesini uzattı. 2025-2026 sezonu sonuna kadar imza atan 20 yaşındaki stoper, 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü’ne kiralandı.

YUSUF DEMİR’E KASIMPAŞA TALİP

Sakatlığı nedeniyle dün de kadroya alınmayan Yusuf Demir’e, Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu. Ümraniyespor’a olumsuz yanıt veren Yusuf’un, Kasımpaşa için kararı bekleniyor.

Teknik heyet ve yönetim, 19 yaşındaki genç yeteneğin düzenli oynama fırsatı bulmasına sıcak bakıyor.