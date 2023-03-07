Galatasaray’da büyük ayrılık operasyonu! Tam 6 futbolcunun bileti kesildi

25 MİLYON EURO…

Sevilla’nın Marcao’yu transfer ettiği dönemde Nelsson için de teklifte bulunduğu fakat Galatasaray’ın sözleşme fesih bedeli olarak 25 milyon Euro talep ettiği iddia edilmişti.

Victor Nelson, yaz pazarında önemli isimlerden biri olacak. 24 maça çıktığı Galatasaray’daki muhteşem sezonu, Avrupa sahnesindeki birçok kulübün dikkatini ona çekmesine yardımcı oluyor. Sevilla geçen sezon onunla sözleşme imzalamaya çalıştı ama Danimarkalı oyuncu sonunda Galatasaray’da kaldı.