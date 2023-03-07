Galatasaray’da büyük ayrılık operasyonu! Tam 6 futbolcunun bileti kesildi

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arasında Nicolo Zaniolo, Sam Adekugbe ve Kaan Ayhan’ı kadrosun katan sarı kırmızılılar, sezon sonu için de çalışmalarını hızlandırdı.
Sezon sonu birçok yıldız transfere imza atmayı planlayan Cimbom, 6 futbolcuyla da yollarını ayıracak. İşte Galatasaray’daki dev operasyona dair tüm detaylar…
EŞYALARINI TOPLADILAR
Genelde bonservis ödenerek alınan oyuncuların şimdiden eşyalarını topladığı belirtilirken, ayrılacak oyuncular da dikkat çekti.
NELSSON’UN TALİPLERİ ARTIYOR
Galatasaray’ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson’un talipleri artıyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla’nın kapısından dönen Nelsson için bu kez Atalanta devreye girdi.
Todofichajes’te yer alan habere göre Atalanta, Nelsson ile yakından ilgileniyor. Haberde Sevilla’nın imza aşamasına getirdiği Nelsson için Galatasaray’ın yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğine yer verilirken rakam belirtilmedi.
25 MİLYON EURO…
Sevilla’nın Marcao’yu transfer ettiği dönemde Nelsson için de teklifte bulunduğu fakat Galatasaray’ın sözleşme fesih bedeli olarak 25 milyon Euro talep ettiği iddia edilmişti.
Victor Nelson, yaz pazarında önemli isimlerden biri olacak. 24 maça çıktığı Galatasaray’daki muhteşem sezonu, Avrupa sahnesindeki birçok kulübün dikkatini ona çekmesine yardımcı oluyor. Sevilla geçen sezon onunla sözleşme imzalamaya çalıştı ama Danimarkalı oyuncu sonunda Galatasaray’da kaldı.
Şimdi Atalanta’nın transfer gündeminde. İtalyan takımı, savunmanın merkezi planındaki iki pozisyondan birini işgal edecek liderlik ve kaliteye sahip bir stoper arıyor. Gasperini’nin halihazırda Demiral gibi pek çok yeteneği var ancak aynı zamanda duran toplarda hücum varlığı olan güçlü bir stoper, Atalanta’nın daha iyi hedeflere talip olması için önemli bir adım olabilir.
Galatasaray, Nelsson için 7 milyon Euro ödedi ancak son iki sezondaki kalite sıçraması göz önüne alındığında, ayrılışı daha yüksek bir bedelle değerlendirilecek.”
5 AYRILIK DAHA
Nelsson’u Atalanta veya Sevilla’ya göndermeye hazırlanan Galatasaray’da 5 ayrılık daha yaşanacak.
MIDTSJÖ HOLLANDA’YA GERİ DÖNECEK
Takıma geldiği ilk günden beri kendisinden beklenen verimi sağlayamayan Midtsjö’nün Hollanda’ya geri döneceği öğrenildi.
JUAN MATA DA GİDİYOR
Nelsson ve Midtsjö gibi Galatasaray kariyerine veda etmeye hazırlanan bir başka oyuncu ise Juan Mata. İspanyol 10 numaranın sözleşmesinde opsiyon maddesi kullanılmayacak.
GOMIS EŞYALARINI TOPLADI
38 yaşında olan Gomis de eşyalarını toplayan isimlerden. Sarı Kırmızılı takım sezon sonunda Gomis’in yerine Haji Wright’ı düşünürken, Gomis’in futbol kariyerine devam edeceği bildirildi.
YUSUF DEMİR KİRALANACAK
Sezon başında 6 milyon Euro’ya transfer edilen Yusuf Demir’in bir başka takıma kiralık olarak verilmesi gündemde.
Zakharyan’ı kadrosuna katamayan yönetimin Yusuf Demir’i gözden çıkardığı anlaşılırken, oyuncunun menajerinin şimdiden en uygun takımı bakmak için arayışlara koyulduğu anlaşıldı.
MATHIAS ROSS’A DA KİRALIK FORMÜLÜ
Victor Nelsson’un takımdan ayrılacağını hesaba katan ve Ross’u transfer eden Galatasaray’ın genç stoperi de tıpkı Yusuf Demir gibi kiralık olarak göndereceği ifade edildi.