Galatasaray’da büyük gün!

Galatasaray’da yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi’nde başlayacak. Yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak. Konuşmaların tamamlanması sonrası yönetimin mali ve idari yönden ayrı ayrı ibrası oylanacak. Toplantıda, yeni kurulan Galatasaray Florya Emlak AŞ’nin kulübün iştiraki olarak Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama AŞ’den devralınması ile kulübün Kadıköy’deki taşınmazının değerlendirilmesi hususlarında yönetim kurulunun yetki talebi de görüşülecek.

İdari yönden ibra edilmedi

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2023 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek. Toplantıda eski başkan Burak Elmas’ın dönemiyle ilgili de oylama yapılacak. 2022 yılının mart ayında yapılan olağan mali genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Elmas yönetimi seçim kararı almış, haziranda gerçekleştirilen seçimde Dursun Özbek başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Primlerde gecikme yok

Son dönemde Galatasaray’da ödemelerle ilgili sorunlar yaşandığı yönünde ortaya atılan iddialara yönetimden yanıt geldi. Sarı-Kırmızılı idareciler, bu sezon tüm maç başı ve başarı primlerinin, karşılaşmalardan hemen sonra yatırıldığını, bunun bir ilk olduğunu belirtiyor. Transfer taksitlerinin ise çoğunlukla 1 ay geriden geldiği, ancak bundan daha fazla süreli bir gecikmenin kesinlikle yaşanmadığını savunuyor. Geçtiğimiz günlerde Torreira ve Mertens’in, alacakları ödenmediği için ilk 11’deyer almadıkları iddia edilmişti.