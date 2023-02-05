Galatasaray’da büyük maçların fark yaratanı Mauro Icardi! Trabzonspor’u da boş geçmedi

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Sarı-Kırmızılılar, şok bir golle geri düştüğü mücadelede geri gelerek Mauro Icardi ile de öne geçmeyi başardı.

KARŞILAŞMA ŞOK GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin henüz 13. saniyesinde Galatasaray, şok bir golle geri düştü. Sarı-Kırmızılıların savunmada yaptığı hata sonrası Maxi Gomez, Trabzonspor’u öne geçirmeyi başardı.

ICARDI’NİN ASİSTİNDE BERABERLİK GELDİ

Maça başlarken yediği şok golle geri düşen Galatasaray, 18. dakikada Dries Mertens ile beraberliği yakaladı. Mauro Icardi’nin pasında şık bir vuruş yapan Mertens, takımına beraberliği getirdi.

Dries Mertens’in Galatasaray forması altında resmi maçlarda attığı ilk golde de asisti yapan isim Icardi’ydi. 23 Ekim’de Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken Mertens, Icardi’nin pasında Galatasaray forması altındaki ilk golünü kaydetmişti.

PENALTIDA HATA YAPMADI

İlk yarıda beraberliği yakalayan Galatasaray, ikinci yarıda ise oyuna giren Yunus Akgün’ün Trezeguet’nin müdahalesi ile yerde kalması sonucunda penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi, takımını öne geçiren isim oldu.

Giresunspor deplasmanında bir penaltı vuruşundan yararlanamayan Icardi, geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşılaşmasında Panenka penaltısı ile golü bulmuştu. Trabzonspor karşısında da penaltı vuruşunu kullanan Mauro Icardi, top ve Uğurcan Çakır’ı farklı köşelere yolladı.

BÜYÜK MAÇLARDA FARK YARATIYOR

Galatasaray formasıyla ligde çıktığı 12 maçta 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlayan Mauro Icardi, özellikle büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Arjantinli yıldız; Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe gibi zirve yarışı veren rakiplere karşı attığı gollerden sonra Trabzonspor karşısında da skora önemli katkı sağladı.

EN AZ 2 GOLE KATKI!

Icardi’nin büyük maçlardaki skor katkısı tek golle sınırlı kalmıyor. Arjantinli yıldız, zirve yarışında önem taşıyan mücadelelerde en az 2 gole etki yapmış durumda.

İç sahada Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Beşiktaş maçında 2 gol atan Icardi, deplasmandaki 7-0’lık Başakşehir galibiyetinde 1 gol, 2 asist ile oynamıştı. Fenerbahçe derbisine yedek kulübesinde başlayan ve 75. dakikada oyuna giren Icardi; kısa sürede 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı. Trabzonspor maçında da Icardi; yine 1 gol, 1 asist ile yıldızlaştı.