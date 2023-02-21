Galatasaray’da Di Maria gelişmesi! Kararını verdi

Kadrosunu Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendiren Galatasaray’ın Juventus’ta forma giyen Angel Di Maria’yı da gündemine aldığı iddia edilmişti. Galatasaray’ın Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızı yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı öne sürülmüştü.

Mali anlamda büyük bir krizin içinde olan Juventus, İtalya Futbol Federasyonu tarafından 15 puan silme cezasına çarptırılmıştı. Kadrosundaki yüksek maaş alan oyuncularla sezon sonunda görüşme kararı alan yeni Juventus yönetiminin Di Maria’nın da aralarında bulunduğu birçok isimle yollarını ayırabileceği iddia edildi.

Juventus’a yakınlığı ile bilinen Tuttosport’ta yer alan habere göre Di Maria kariyerine Juventus’ta devam etmek istese de Torino ekibinden henüz geri dönüş alamadı. Habere göre kariyerini Arjantin’de Rosario Central’de tamamlamak isteyen yıldız oyuncunun Juventus’tan gelecek yeni sözleşme teklifine yeşil ışık yakmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini ifade eden Di Maria “Juventus son zamanlarda birkaç sorun yaşadı ve sözleşme yenileme görüşmeleri durakladı.” ifadelerini kullanmıştı.

Tuttosport’ta yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

“Juventus, Di Maria için acele etmiyor ama Arjantinli sözleşme yenilemek istiyor. Juventus, Di Maria’nın maaşında indirime gidilmesi talep edecek. Juventus kulübü Di Maria’nın kulüpte kalma isteğini gözardı etmeyecek. Di Maria’nın kafasında kariyerini Rosario Central’da bitirme fikri var. Sözleşme uzatılsa bile bu uzun soluklu olmayacak.”