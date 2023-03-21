Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup olan Galatasaray’da yıldız oyuncu Dries Mertens’in yokluğu hissediliyor… Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma şansı bulamayan Mertens’in son durumu belli oldu.

Mata’ya ayrı program

Fiziksel olarak bir türlü toparlanmayan ve takım seviyesinin çok altında bir performans sergileyen Juan Mata’ya, Milli arada toparlanması adına özel bir çalışma programı verildi. Yardımcılarıyla bir görüşme yapan Okan Buruk’un, Mata’nın bu haliyle sezonun geri kalan bölümünde oynamasının çok zor olduğunu ilettiği öğrenildi.

Hedef Adana Demirspor

Galatasaray’da Dries Mertens seferberliği… Belçikalı forvetin sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Kasımpaşa maçını zor kazanan, Konyaspor deplasmanından ise mağlup dönen Sarı-Kırmızılılar’da hedef Milli ara sonrasındaki Adana Demirspor karşılaşması.

Okan Buruk görüştü

35 yaşındaki forvete özel bir tedavi ve geri dönüş programı hazırlayan sağlık ekibi, Adana Demir sınavına deneyimli oyuncuyu yetiştirmek üzere her yolu deneyecek. Okan Buruk da öğrencisiyle görüşerek, kendisini Adana mücadelesine hazırlamasını talep etti. Mertens’in durumunun iyiye gittiği, Milli ara dönüşünde mutlaka sahada olmak istediği de gelen haberler arasında.