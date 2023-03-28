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28 Mart 2023
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Galatasaray’da Dries Mertens sevinci yaşanıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma ve top kapma çalışması ile sona erdi.

Sarı Kırmızılı ekipte sakatlığını atlatan Dries Mertens, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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