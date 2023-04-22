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22 Nisan 2023
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Galatasaray’da Dursun Özbek idmanı izledi, futbolcularla bayramlaştı

Alaturka Online
Alaturka Online

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, tesislere ziyarette bulunarak futbolcularla bayramlaştı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 31. haftasında yarın saat 19.00’da NEF Stadyumu’nda Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.

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