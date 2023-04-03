Galatasaray’da Erden Timur müjdeyi verdi! Soyunma odasına indi ve…

Galatasaray, gelecek haftayı fikstür nedeniyle BAY geçecek. 14 Nisan’da Kayserispor ile karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar, bu süre içerisinde çok kritik bir maça çıkacak. Aslan, 5 Nisan Çarşamba günü Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Bu doğrultuda zorlu mücadelede sol bekte Adekugbe ve Dubois’in performansı sonrasında bir değişiklik yaşanacak. Bu bölgede Kazımcan Karataş’ın forma giymesi bekleniyor. Öte yandan savunmada ise Victor Nelsson’un partnerinin büyük bir ihtimalle Abdülkerim Bardakçı yerine Kaan Ayhan olacağı öğrenildi.

Evinde Cim Bom’dan mutlusu yok

Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı ve sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı. Aslan, böylece ligde evindeki galibiyet serisine de devam etti ve üst üste 9. zaferini kazandı. Sarı-Kırmızılılar, ayrıca Süper Lig’de sahasında 12 maçtır da kaybetmezken, bu müsabakalarda 11 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Nef Stadyumu’nda son olarak ligin ikinci haftasında Giresunspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Nelsson: Çok iyi geldi

Sarı-Kırmızılılar’ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson, son alınan galibiyeti değerlendirdi. Danimarkalı stoper, “Zorlu bir maçtı. Adana iyi takımlardan, ligin üst sıralarında olan takımlardan bir tanesi. Kanatları, santrforları çok iyi oyuncular, zorladılar bizi. Çok iyi bir gol geldi Fredrik’ten. Bir gol daha attık ve 2 golle kazanmış olduk. Takım olarak iyi hissediyoruz, mutluyuz. Özellikle kontrada Akintola ve Henry gibi hızlı ve kaliteli oyunculara sahipler. Çok etkili olabiliyorlar. Biz de hücumdayken ona göre pozisyon almaya çalışıyorduk, zorladılar bizi gerçekten” dedi.

‘Yolumuz şampiyonluk yolu’

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’un, Adana Demirspor galibiyeti sonrasında soyunma odasına girdiği öğrenildi. Timur’un, alınan 3 puandan dolayı bir hayli memnun olduğu öğrenilirken, oyuncuları ve teknik ekibi de özel olarak kutladığı bilgisine ulaşıldı. Futbolculara ve teknik heyete teşekkürlerini ileten Timur, “Çok kritik bir maçı geride bırakmayı başardık. Şampiyonluk yolunda birbirinden kritik galibiyetler aldınız. Son olarak da bu maçın üstesinden gelmeyi başardınız. Yolumuz, şampiyonluk yolu. Bu yolda hepinize güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Müjdeyi verdi

Bu arada Timur, galibiyet nedeniyle oyunculara prim müjdesi de verdi. Bu doğrultuda gelen son haberlere göre tüm takımda toplam 5 milyon TL’lik bir prim dağıtılacağı ortaya çıktı.

FANATİK ÖZEL / Metin Karabaş