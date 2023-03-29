Galatasaray’da Fatih Terim sürprizi! Geleneksel GSYİAD iftarı yapıldı

İftar sonrasında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek buruk bir Ramazan geçirdiklerini ifade ederek, “Ramazan ayındayız, hepinizin tuttuğu oruçlar kabuk olsun. Buruk bir ramazan geçiriyoruz. Depremde acı kayıplarımız oldu” dedi. Geçtiğimiz hafta yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın sarı-kırmızılılara yakışır bir şekilde geçtiğini belirten Başkan Özbek, “Genel kurul yönetimleri ibrası oy birliği ile sonuçlandı. Buna birlik ve beraberliğin Galatasaraylıların birbirini sevmesi ve sevgi ikliminin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.