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29 Mart 2023
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Galatasaray’da Fatih Terim sürprizi! Geleneksel GSYİAD iftarı yapıldı

Alaturka Online
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İftar sonrasında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek buruk bir Ramazan geçirdiklerini ifade ederek, “Ramazan ayındayız, hepinizin tuttuğu oruçlar kabuk olsun. Buruk bir ramazan geçiriyoruz. Depremde acı kayıplarımız oldu” dedi. Geçtiğimiz hafta yapılan Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın sarı-kırmızılılara yakışır bir şekilde geçtiğini belirten Başkan Özbek, “Genel kurul yönetimleri ibrası oy birliği ile sonuçlandı. Buna birlik ve beraberliğin Galatasaraylıların birbirini sevmesi ve sevgi ikliminin etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de iftarda yöneticilerle aynı masaya oturdu.

Terim’in, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la da samimi halleri dikkat çekti.

Tecrübeli futbol adamı, eski öğrencisi Okan Buruk’la bir süre sohbet etti.

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