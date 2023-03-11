Galatasaray’da Fernando Muslera’dan sözleşme açıklaması

Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray’da Fernando Muslera, 90 dakikanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“ARA VERİP DEVAM ETMEK KOLAY DEĞİL”

Sözlerine deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek başlayan Uruguaylı futbolcu, Türkiye’nin büyük bir felaket atlattığını belirtti. Kasımpaşa maçını değerlendiren Muslera, “Öncelikle bir süre ara verip lige devam etmek kolay değil. Bugün zorlandık ama kazanarak devam etmeyi başardık. Önemli olan da bu ve bu yolda devam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“4-5 HAFTA OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLERDİ”

Sakatlıktan dönüş sürecinde yaşadıklarıyla ilgili olarak ise tecrübeli futbolcu, “Doktorlar ilk tahminlerinde dönüş süremin 4-5 hafta olduğunu söylemişlerdi. Ben de 4’üncü haftada geri dönebildim. Çok fazla hocamızla bu konuyu konuşmadım. Kendimi iyi hissettiğim anda geri dönmeyi başardım” şeklinde konuştu.

“10 YIL DAHA OYNAMAM GEREKİR”

Bazı kayıtlara göre Galatasaray’da en çok forma giyen 6’ncı futbolcu olmasıyla ilgili gelen bir soruya ise Muslera, “Birinci olmak zor tabii ki. 10 yıl daha oynamam gerekir bunun için. 2011’den beri buradayım. Ailemi burada kurdum, birçok arkadaş edindim. Buraya gelmenin çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum” şeklinde cevap verdi.

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Fernando Muslera, Haziran 2024’te sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak ise “2024’e kadar kontratım var. Vücudum izin verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray’ın da Türkiye’nin de bir parçası olmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.