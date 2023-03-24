Galatasaray’da Fredrik Midtsjö planı!

Galatasaray’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi’nde başlayacak. Başkan Dursun Özbek’in kürsü konuşması yapacağı toplantıda faaliyet raporu sunulacak, ardından Denetim Kurulu raporu okunacak veyönetimin hem mali hem idari bakımdan aklanması ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanacak. Bununla birlikteyeni kurulan Galatasaray Florya Emlak A.Ş.’nin Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş.’den devralınması veipotekli gayrimenkullerleilgili bazı kararlar için genel kuruldan yetki talep edilecek.

Popçu Simge’den Icardi mesajı

Artık Icardi’nin gol sevinci olarak kullanılan “Aşkın olayım” şarkısının sahibi Simge, Arjantinli yıldızla karşılıklı yaptıkları paylaşımlar hakkında, “Golden sonra şarkımın çalınması tabii ki çok hoşuma gitti. Icardi de paylaşınca, ben de paylaştım. Ben şarkımı paylaşan herkesi paylaşıyorum. Beş yıl önce çıkardığım bir albüm Türkiye’nin en çok dinlenilen albümü oldu. Çok mutlu ve gururluyum bu yüzden. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Qarabağ provaları sürüyor

Galatasaray’ın pazar akşamı Azerbaycan’da Qarabağ ile oynayacağı yardım maçının hazırlıkları dün akşam yapılan antrenmanla devam etti. Şiddetli baş ağrıları sonucu taburcu edilen Abdülkerim Bardakcı’nın iyileşmesi teknik heyette sevinç yaratırken, Mertens’in de yavaş yavaş hazır hale geleceği bildirildi. Sarı-Kırmızılılar bugün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirecek.

Şans verecek

Sezon başından beri beklentilerin altında kalan ve gözden çıkarılan Fredrik Midtsjö, Milli ara sonrası takıma dönmeye hazırlanıyor. Orta sahada Oliveira’ya bir türlü alternatif bulamayan Okan Buruk, kötü performansına rağmen Midtsjö’den daha fazla yararlanmanın hesapları içinde. Buruk’un, pazar günkü Qarabağ mücadelesinde Norveçli orta sahaya süre vermeyi planladığı öğrenildi.