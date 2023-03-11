Galatasaray’da galibiyet 3’lüsü Nicolo Zaniolo’dan

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve ligde üst üste 14. maçını kazandı. Aslan bu sonucun ardından Süper Lig’de üst üste kazanma rekorunun yeni sahibi oldu. Cim Bom bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Kasımpaşa’yı yenmeyi başardı. Daha önce Beşiktaş, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazanmıştı.

Galibiyet 3’lüsü Nicolo Zaniolo’dan

Mücadelenin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular ile teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı. Öte yandan galibiyet golünü kaydeden yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, kale arkasında bulunan tribünün orada sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.