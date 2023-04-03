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2 Nisan 2023
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Galatasaray’da gizli kahraman Bafetimbi Gomis!

Alaturka Online
Alaturka Online

Son 3 maçta skor katkısı yapamayan Mauro Icardi, bir süredir sessiz kaldı. Son oynanan Adana Demir karşılaşması sonrasında da kutlamalara katılmayan ve direkt olarak stattan ayrılan Arjantinli yıldızda bir problem olup, olmadığı ise merak konusuydu.

Kendisine sinirlendi

Yaşanan gelişmelerin ardından 30 yaşındaki golcünün, kendisine sinirlendiği için böyle bir harekette bulunduğu belirtildi. Okan Buruk ve teknik heyetin, Icardi’ye moral verip, destek çıktığı bildirildi.

Kendisini hep hazır tutuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz aylarda Bafetimbi Gomis ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugün lidersek Gomis’in payı çok büyük. Oynamadığı zaman sorun etmiyor ama girdiğinde en iyisini yapıyor” yorumunu yapmıştı. Fransız yıldız, sezon başında kritik anlarda çok önemli puanlar kazandırdı. Her zaman kendini hazır tutan Gomis, Adana Demir karşısında oyunda kaldığı süre içerisinde büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. Deneyimli santrfor, sadece saha içinde değil saha dışında da yaptığı liderlik ile Aslan’ın başarısında büyük rol oynadı.

Zaniolo ile iletişim halinde

Sürekli olarak takımdaki gençler ile ilgilenen 37 yaşındaki futbolcu, yabancılara da destek verdi. Onların kulübe adapte olmaları için yardımcı olan Gomis, özellikle Zaniolo ile de sürekli olarak iletişim halindeydi.

FANATİK ÖZEL / Mertcan Polat

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