Galatasaray’da golcü transferi tamam! Anlaşma sağlandı

Ara transfer döneminde özellikle hücum hattında bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray, transfer adına hareketli günler yaşıyor. Sarı-Kırmızılılarda ligde oynanacak Giresunspor maçının hazırlıkları da sürüyor.

HÜCUM VE SAVUNMA İDMANI YAPTILAR

Cim Bom’da Giresun deplasmanı hazırlıkları dün Florya’da yapılan antrenmanla devam etti. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla başlayan idmanın ana bölümünde savunma ve hücum çalışmaları gerçekleşti.

Galatasaray bugün saat 11.00’de yapılacak antrenmanla provaları tamamlayıp, zorlu maç için yola çıkacak.

ÜMRANİYE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray’ın ligin 22. haftasında 1 Şubat Çarşamba günü evinde oynayacağı Ümraniyespor maçının biletleri satışa sunuldu.

Fiyatlar tribün kategorisine göre 200 TL ile 2750 TL arasında değişiyor.

ASLAN’DA GENÇLİK OPERASYONU

Altyapıdan yetişip A takımda süre bulan gençleri motive etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, imza turuna devam ediyor. Kontratı yenilenen son isim 18 yaşındaki Jankat oldu.

Cim Bom’da imza turları devam ediyor. Galatasaray Futbol Akademisi’nde yetişip A takıma yükselen, hatta süre alan yetenekleri hem elde tutmak hem de motive etmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, gençlerin kontratlarını yeniliyor. Emin Bayram, Metehan Baltacı, Baran Aksaka ile başlayan, Emirhan Kayar’ın da dahil olduğu süreç, Jankat Yılmaz’la devam etti.

18 yaşındaki file bekçisinin maddi olarak iyileştirilmiş sözleşmesi, 2025 yılına kadar uzatıldı. Takımın genç starlarından Yunus Akgün’le de geçtiğimiz haftalarda mukavele yenilenmişti. Yönetimin, gençlik operasyonuna listedeki diğer isimlerle devam edeceği öğrenildi.

SACHA BOEY İÇİN AYNI CEVAP

Portekiz kulübü Sporting, Sacha Boey için transfer teklifini 12 milyon Euro’ya kadar çıkarırken, Galatasaray’dan yine ret cevabı geldi.

Sarı-Kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmedikçe, 22 yaşındaki sağ beki en azından sezon sonuna kadar kadroda tutmak istiyor.

3.5 MİLYONA RET

Morutan’ın İtalya Serie B’de kiralık oynadığı Pisa, Rumen oyuncunun bonservisini almak üzere Galatasaray’a 3.5 milyon Euro’luk teklif yaptı. Ancak Galatasaray Yönetimi, genç oyuncuya gelen teklifi geri çevirdi.

Pisa’nın Serie A’ ya yükselmesi halinde 5.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. Kulüp, 21. hafta itibarıyla Serie B’de 6. sırada. Rumen basınına göre Morutan, kesinlikle İtalya’da kalacak. Pisa’nın teklifi yükseltmesi bekleniyor.

MATETA TAMAM

Golcü arayışlarına son sürat devam eden Galatasaray’da flaş gelişme… Chelsea’den Fofana için beklenen olumlu yanıt bir türlü gelmeyince Mateta transferine ağırlık veren Galatasaray, çok kısa sürede büyük mesafe kat etti. Fransız santrforla el sıkışan Sarı-Kırmızılar, şu sıralarda Crystal Palace ile pazarlık halinde.

Galatasaray golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Bir süredir Chelsea’den Fofana’yı kiralamaya çalışan Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübünden beklenen cevabın bir türlü gelmemesi üzerine, Mateta ismi üzerinde yoğunlaştı. Galatasaraylı yetkililerin, Fransız santrforla kısa sürede mutabakat sağladığı ve bu transferin artık çok ciddi bir zemine oturduğu öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar’ın planı, Jean- Philippe Mateta’yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. 25 yaşındaki golcü için Crystal Palace ile görüşmeler devam ediyor. Pazarlık sürecinin beklenenden olumlu geçtiği ve ocak ayı bitmeden bir sonuca varılabileceği belirtiliyor.

Ada’da aradığını bulamadı

İngiliz kulübünün tam 2 yıl önce 3.5 milyon Euro’ya kiralayıp, geçen yıl bugünlerde 11 milyon Euro’ya bonservisini aldığı 1.92 boyundaki santrfor, sezona iyi başlayamadı. Süre bulmakta zorlanan Mateta, asıl patlamayı Le Havre formasıyla yapmış, Fransa’da 38 maçta 20 gol atmayı başarmıştı. Mainz formasıyla da Almanya’da 27 gol atan Fransız futbolcu, İngiltere’de aradığını bulamazken, Galatasaray’da yepyeni bir maceraya yelken açmaya hazırlanıyor.

Metin Karabaş