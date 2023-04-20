Galatasaray’da goller geldikçe kombine satıldı!

Ligin ilk yarısında sadece 2 puan alabildiği 3 maçın rövanşında; Adana Demirspor, Kayserispor ve dün akşam da Alanyaspor’u deviren Galatasaray, hesap kapatmaya devam ediyor. Icardi’nin yine boş geçmediği, Abdülkerim, Mertens ve Rashica ile gollerin ardı ardına geldiği karşılaşmada Aslan, maç fazlasıyla farkı tekrar 9 puana çıkardı. Üstelik Galatasaray’ın ilk yarıda tüm maçlarını kazandığı periyot başlıyor ve lig sonuna kadar İstanbul dışında sadece 1 deplasmanı var…

Geçen seneye göre yüzde 40 artış

Galatasaray, kombine satışında da tarihi rekora doğru koşuyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar kombine ve VIP koltuk yenileme döneminin ilk gününde, kulüp tarihindeki en yüksek ilgiyi gösterdi. Galatasaray’ı tekrar seyretmek için şimdiden koltuğunu almak isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre yüzde 40 artış gösterdi.

6 yılın ilk gün satış toplamına bir günde ulaşıldı

Galatasaray, daha kapasiteli olan yeni stadına geçmesiyle birlikte daha yüksek seyirci sayılarına ulaştı. Son 10 yılın ilk gün satışları baz alındığında en yüksek adet satış rakamına ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, son 10 yılın içindeki 6 senenin ilk gün satışlarının toplam adedinden fazla kombineyi bir günde satarak tarihinde bir ilke daha imza attı.

31 milyonluk hasılat

45 bin ortalamaya oynayan Nef Stadyumu’nda sezonun son 5 iç saha maçı için satışa çıkan paket biletler kısa sürede tükenmişti. 18 milyon TL’yi kasasına koyan Sarı-Kırmızılı kulüp, yeni sezon kombinelerini de satışa sundu. Alanyaspor – Galatasaray maçının oynandığı sırada ise ilginç bir olay yaşandı. Maç öncesi 3 bin 259 olan yenilenen koltuk sayısı, Alanya’da goller geldikçe artmaya başladı ve bir anda 3 bin 474 kombine sayısıyla birlikte 31 milyon TL hasılata ulaşıldı. Ocak 2011’de açılan Aslantepe kombine yenileme rekorunu kırdı.

Tribün için çalışma

Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Bora İsmail Bahçetepe, “Taraftarımızın ilgisi bizleri çok mutlu ediyor. Artık kalan maçlar için sadece 3 bin bilet satışa sunacağız” bilgisini verdi. Bahçetepe bir süre önce Nef Stadyumu’nun kapasitesi hakkında “Ayakta seyirci alıp 8-10 bin seyirci artırma imkanımız var. UEFA izin verdi. Bu konuda çalışıyoruz” demişti.

Yakup Çınar