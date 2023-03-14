Galatasaray’da göz kamaştıran değişim! 26 milyon Euro, 43 milyon Euro…

Emin adımlarla çifte şampiyonluk hedefine ilerleyen Galatasaray, geçen yılın aynı dönemlerinde tam anlamıyla bir kâbus yaşıyordu. Burak Elmas ve Fatih Terim’in takımı gençleştirme projesi kapsamında yaptığı transferler tutmamış, Avrupa’daki başarıya rağmen ligde istenen sonuçlar bir türlü gelmemişti. Kupa’da da 1. Lig ekibi Denizli’ye elenen Galatasaray, Terim’le yolları olaylı bir şekilde ayırmış, takımın başına İspanyol Domenec Torrent getirilmişti. Mini bir transfer operasyonu da Torrent’le yapılsa da takım toparlanamıyordu.

Değişiklik iyi geldi

Geçen sezonun 24. haftasında Galatasaray; 7 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyetle 29 gol atıp 34 gol yemiş, eksi 5 averaj ve 28 puanla 13. sırada yer alıyordu. Ligin sonunu da hayal kırıklığıyla getiren Galatasaray, yaz döneminde hem yönetimi değiştirdi hem de teknik heyeti. Bir kısmı gecikmeli de olsa geniş çaplı ve önemli bir transfer operasyonu gerçekleşti. Takım oturdukça da galibiyet serisi başladı ve Cim Bom kısa sürede bambaşka bir noktaya geldi.

2 hocayı 2’ye katladı

Bu sezon 24. haftası itibarıyla Galatasaray; 19 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 51 gol atıp 17 gol yedi, 34 averaj ve 60 puanla zirvede yer alıyor. Maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 9 puan fark atan Aslan, ligde 14 hafta üst üste kazanarak Beşiktaş’ın 63 yıllık rekorunu da tarihe gömmeyi başardı. Kupada da yola devam eden Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde geçen yıl aynı döneme göre tam 32 puan fazla toplamış durumda.

Büyük projeler yolda

Takım hedefe ilerlerken, Dursun Özbek ve Erden Timur da teknik heyetle birlikte şimdiden gelecek sezonun kadrosunu kurmak üzere kolları sıvamış durumda. Sarı-Kırmızılılar yine büyük transferler yapmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte Mecidiyeköy projesinden elde edilen gelir, Florya için yapılan proje ve tesislerin Kemerburgaz’a taşınma süreci de Galatasaray’ı maddi açıdan düzlüğe çıkaracak gibi görünüyor.

Hepsi yıldız isimler

Kadrosunu Icardi, Mertens, Torreria, Zaniolo, Oliveira gibi yıldızlarla güçlendiren Galatasaray’da, Şampiyonlar Ligi düşünülerek hazırlanan transfer listesi de göz kamaştıran cinsten. Ara transfer döneminde Juventus’tan Di Maria, Roma’dan Dybala ve Liverpool’dan Firmino gibi isimlerle görüşen Sarı Kırmızılılar, yaz döneminde gerçekleşecek transfer şovunun ipuçlarını şimdiden vermiş oldu.

Fanatik yazarları, Galatasaray’ın 1 yıl içinde yaşadığı göz kamaştıran değişimi değerlendirdi;

Oğuz Dizer: Modern mimari örneği

Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ı ile günümüz Aslan’ları incelenecek olursa, her açıdan uygulanan modern mimari örneklerinetanık olursunuz. Öncelikle kulüp başkanı veekibi elbette her yöneticinin görevini; hakkaniyet, özveri ile ifa etme disiplin veazmi. Geçtiğimiz sezon yönetim kurulu üyelerinin birbirine girdiği, her kafadan bir ses çıktığı yerde; şimdi harikulade uyum, dayanışma iklimi var. İdari veteknik kadro bütünleşmesi, tabii Erden Timur ile Okan Buruk doğru transfer kurgusu, ille de Cenk Ergün veekibi emekleri unutulmamalı… Hakkaniyetli, doğru, düzgün veinsani mimari iyi yolda yani.

Serkan Akcan: Kalite farkı devasa

Galatasaray geçen sezon ligi tarihinin en kötü derecesiyle bitirirken eksi averaj yapmıştı. Okan Buruk gelir gelmez neşteri doğru yerevurdu. Takımın çok net, kaliteli orta saha ve forvetlere ihtiyacı vardı. Torreira, Oliveira, Icardi, Mertens derken üstüne Zaniolo transferi dekatılınca Galatasaray’ın dünyası bir yıl öncesine oranla tamamen değişti. Geçen sezon Berkan-Taylan ikilisiyle koca sezonu geçiren Sarı-Kırmızılı takım bu sezon kalite farkını derinden hissetmenin konforunu yaşıyor. İyi futbol iyi futbolcuyla oynanır klişesinin çerçevesini genişletmek gerek. Galatasaray bunu yaptı. İyi futbol; iyi hoca, doğru transfer politikası, güçlü saha planıyla oynanır.

Erman Özgür: Gerçekler ortada

Son 2 sezon özelinde Galatasaray için ortada olan gerçekler var. Birincisi kafanızda genç oyuncu yetiştirmeye dair bir proje varsa bu hikaye kadronda yıldız oyuncular olmadan mümkün değil. İkincisi ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlar ligde kötü giderse sadece gençlere yöneldiği için teknik direktörüne ya da yönetimine yeterli krediyi vermiyorlar. Şampiyonluk yarışından erken kopan ya da oyun kalitesi düşük bir takım olursanız büyük değişiklikler kaçınılmaz. Bana göre bu sezon, geçtiğimiz sezon planlanan proje için daha uygun bir ortam var. Bunun en güzel örneği de Barış Alper. Kalitesi eksik bir kadroda biçtiğin rolü oynamakta zorlanan Barış Alper, kaliteli ayakların çok olduğu Galatasaray’da gelişimini hızlandırmayı ve faydalı olmayı başardı.

Yasin Cam / Fanatik ÖZEL