Galatasaray'da hedef Fenerbahçe'yi geçip FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmak

İSTANBUL (AA) – ERCAN ÇAKAR – Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde eşleştiği Fenerbahçe'yi eleyerek adını Dörtlü Final'e yazdırmayı hedefliyor.

Sarı-kırmızı takımda başantrenör Efe Güven, genel menajer Müge Erdem ile oyuncular Cansu Köksal ve Pelin Derya Bilgiç, Fenerbahçe ile İspanya'da yarın ve 19 Mart Cuma günü yapacakları maçlar öncesinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Efe Güven, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde Fenerbahçe ile eşleşmelerinin Türk kadın basketbolu açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ligin bu sezon farklı bir formatta gerçekleştirildiğini aktaran Güven, normal sezonda müsabakaların fanus sitemiyle iki dönemde oynandığını ifade etti.

Takımlarında çıkan pozitif vakalar nedeniyle ilk dönemdeki maçlara katılamadıklarını hatırlatan Güven, şunları kaydetti:

"İlk bölüme katılamadığımız için Macar ekibi Sopron ile deplasmanda iki defa oynamak zorunda kaldık ve hazır olmadığımız için iki maçı da kaybettik. Daha sonra Fransa'da ikinci bölüme katıldık. Gruptan çıkmamız için 3 maçı kazanmamız gerekiyordu. Bunu başararak çeyrek finale yükseldik. Rakibimiz de Fenerbahçe oldu. Daha önce de Avrupa Ligi'nde eşleşmelerimiz oldu. Avrupa Ligi'nde kupayı kazandığımız sene finalde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olmuştuk. Bu eşleşme de kendi içinde hikaye barındıran bir eşleşme olacaktır. Rakibimiz kaliteli isimlere sahip, gayet iyi bir kadro. Zaten bu kadroyu da Avrupa Ligi'ni kazanmak için kurdular."

Efe Güven, son dönemde kadrolarına ABD'li oyuncu Samantha Whitcomb'u dahil ettiklerini ve maçlar için hazır olduklarını belirterek, "Kağıt üzerinde bakıldığında Fenerbahçe favori gösteriliyor. Ancak maçlar kağıt üzerinde oynanmıyor. Sahada 5'e 5 oynanıyor. Galatasaray'da üçüncü sezonum ve favori olarak çıkmadığımız birçok maçta takımımı iyi bir şekilde yönettim. Bu tür maçlarda favorinin önemli olduğunu düşünmüyorum. Burada olduğum sürece de kimsenin bize karşı favori olacağına inanmıyorum. Maç sahada oynanıyor. Elimizden gelen en iyi basketbolu, en iyi mücadeleyi sahaya yansıtıp oradan mutlu bir şekilde dönmeyi hedefliyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek bir bütçeye sahip olmadıklarını vurgulayan Efe Güven, "Mütevazı bir bütçeyle kurulabilecek en iyi kadroyu kurduk. Sene başında da iskeletimizi kaybettik. Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in ayrılması bir oyuncumuzun sakatlanması… Sıfırdan bir kadro kurmak zorunda kaldık. Galatasaray'da kupa almadığınızda başarılı sayılmazsınız. Buranın kültürü böyle, daha doğrusu Türkiye'deki spor kültürü böyle. Çünkü hiçbir zaman dün yok, bugün ve yarın var." diye konuştu.

– "Gerekli desteğin sağlanmadığını düşünüyorum"

Efe Güven, Türk kadın basketbolunda son dönemde bir düşüş yaşandığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düşüşün sebebi açıkçası bizleriz. Yani Türk kadın basketbolunun içinde yer alan insanlar. Türkiye Ligi ve kadın basketbolundaki düşüşün sebebi yeterli ilginin gösterilmemesi. Birçok mecrada Türk kadınının ne kadar değerli olduğunu sözlü olarak ifade etsek de iş icraata geldiği zaman hiçbir aksiyon almayan bir topluluğuz. Sonuç olarak kadınların yaptığı bu iş çok önemli. Türkiye'de yaşanan sıkıntıları düşünürsek, kadınlarımız çok önemli işler yapıyor. Takım sporlarına baktığımızda en büyük başarıları kadınlarda yakalıyoruz. Ama gerekli özen, yatırım ve desteğin sağlanmadığını düşünüyorum."

Kadın basketbolunda artık bütçelerin sınırlı olduğunu dile getiren Güven, "Eskiden takımlar listenin üst sıralarındaki oyuncuları alıyordu şimdi az paraya iyi oyuncuları bulmanız gerekiyor. Bu araştırmayı iyi yapan ve daha çok çalışan insanlar da kaliteyi ortaya koyuyor. Türk oyuncular özelinde baktığımızda da onları her zaman yan rollerde kullanıp, sorumluluk vermediğimiz için gelişemiyorlar. Mantalitemizin değişmesi lazım. Daha çalışkan, daha başarıya odaklı olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

– Müge Erdem: "Şansları eşit görüyorum"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Müge Erdem de Dörtlü Final'e kalma yolunda iki ekibin şansını eşit gördüğünü söyledi.

Fenerbahçe ile daha önce Avrupa kupalarında birkaç kez karşılaştıklarını aktaran Erdem, "Avrupa'da iki Türk takımının eşleşmesi, Türk kadınının gücünün güzel bir örneği. Güzel ve çekişmeli maçlar olacak. İnşallah kazanan taraf biz olur ve Dörtlü Final'e finale kalırız. Takımımızda herhangi bir sıkıntı yok, oyuncularımız iyi durumda." şeklinde görüş belirtti.

Müge Erdem, FIBA Avrupa Ligi'nde 2014 yılında finalde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaştıklarını anımsatarak, "Bu, Türkiye'deki ilk Avrupa Ligi kupası oldu. Arkasından Fenerbahçe erkeklerde Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Biz 2-3 yıldır genç takımımızın üzerine transferler yaparak yolumuza devam ediyoruz. Bütçemiz daha mütevazı. Fenerbahçe'nin de oyuncu kalitesi çok iyi. Bu tarz maçların favorisinin olmadığını düşünüyorum. Şansları eşit görüyorum, inşallah kazanan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaraylı oyuncu Cansu Köksal da Avrupa Ligi'nde mücadele etmenin önemine değinerek, "Galatasaray daha önce bu ligde şampiyon oldu. Fenerbahçe ile aramızda elbette bütçe farkı var. Oyuncu kalitemizin iyi olduğunu düşünüyorum. Güçlü Rus takımları da ligde mücadele ediyor, zaten son birkaç sezondur şampiyonluğu onlar alıyor. Galatasaray daha önce Ekaterinburg ve Fenerbahçe'yi yenip şampiyon olmuştu. Önce çeyrek finali atlatıp, sonraki aşamalarda da başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Pelin Derya Bilgiç ise Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinin her zaman çekişmeli geçtiğini vurgulayarak, "Avrupa'da karşılaşmak ülkemiz adına gurur verici bir olay. Sonuçta iki Türk takımı çeyrek finalde Avrupa kupası için mücadele edecek. Bunun öneminin farkındayız. Elimizden gelen mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz." diye konuştu.