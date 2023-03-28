Galatasaray’da Icardi endişesi! Eski takımına önerilecek

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması adına da çalışmalarda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, takımın golcüsü Mauro Icardi’nin PSG’deki bonservisini almak istese de bu noktada karşı karşıya kalacağı şartlar pek kolay olmayacak gibi gözüküyor.

ÖNCE RASHICA…

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncularda ilk hamleyi Milot Rashica için yapacak. Sarı-Kırmızılıar; performansı, karakteri ve takıma olan aidiyet duygusu ile teknik direktör Okan Buruk’un ve yönetimin takdirini kazanan Kosovalı oyuncunun takımda kalmasını istiyor.

Kosovalı oyuncunun bonservisini almakta kararlı olan Galatasaray, İngiltere’de Championship’te mücadele eden Norwich’e teklif yapacak. Futbolcunun da tercihini Galatasaray’dan yana kullanması nedeniyle iki kulübün el sıkışması bekleniyor.

SONRA ICARDI…

Galatasaray’ın Rashica transferini bitirmesi sonrasında ise sıra Mauro Icardi’ye gelecek. Sarı-Kırmızılıların Icardi’nin bonservisini alabilmek adına PSG ile pazarlık masasına oturması bekleniyor.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Galatasaray, sezon sonunda Mauro Icardi’yi bonservisiyle birlikte transfer etmek istiyor. Paris Saint-Germain’in bu noktada Icardi için 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği aktarılmakta.

PSG’DE KALMA İHTİMALİ YOK

Arjantinli oyuncunun Fransız ekibi ile olan sözleşmesi 2024’te sona erecek. Fakat PSG, yaz aylarında Arjantinli oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor. Fransız ekibinin hamleleri, oyuncu için Serie A ihtimalini güçlendiriyor.

MILAN’A ÖNERİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Ocak ayında Calciomercato, PSG’nın Milan’dan Rafael Leao ve Pierre Kalulu ile ilgilendiğini belirtmişti. Leao için 80 milyon Euro ve Kalulu için 20 milyon Euro gibi düşünülen önerilerde Icardi’nin de takas parçası olarak eklenmesinin planlandığı aktarılmıştı.

ŞİMDİKİ ÖNERİ İSE INTER’E

PSG’nin Mauro Icardi’yi takasta kullanarak yapmayı planladığı yeni önerisini ise Inter’e sunması bekleniyor. Fransız devi, Inter’in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez’i kadrosuna katmak isterken bu transferdeki işini Icardi kozuyla kolaylaştırmayı planlıyor.

75 MİLYON EURO’LUK TRANSFER

Inter Live’ın haberine göre Inter, Lautaro Martinez için 75 milyon Euro talep ediyor. PSG ise talep edilen bu ücreti düşürmek adına teklife Mauro Icardi’yi dahil etmek istiyor. Fransız devi, Lautaro Martinez için 60 milyon Euro artı 15 milyon Euro’luk değer üzerinden Mauro Icardi’yi önermeyi planlıyor.

INTER SICAK BAKABİLİR

Inter Live, İtalyan ekibinin bir kez daha Icardi’yi kadrosuna katabileceğini belirtti. Romelu Lukaku’nun Chelsea’ye dönecek olması ve Joaquin Correa’dan istenen verimin alınamaması Mauro Icardi seçeneğini değerlendirilebilir kılıyor. Mauro Icardi’nin eşi ve menajeri Wanda Nara’nın da İtalya’ya dönüşe sıcak baktığı aktarılıyor.

50 MİLYON EURO’YA GİTMİŞTİ

Mauro Icardi, 2013’te Sampdoria’dan 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Inter’e transfer olmuştu. Milano ekibinde son derece başarılı bir performans sergileyen Arjantinli yıldız, takımın kaptanlığına kadar yükselmişti.

2019’da PSG, Mauro Icardi’yi kiralık olarak kadrosuna katarken 2020 yazında da öngörülen 50 milyon Euro’yu ödeyerek Arjantinli yıldızın bonservisini almıştı.