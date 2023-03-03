Galatasaray’da İcardi gelişmesi! Sözleşme detayına ulaşıldı

Kahramanmaraş merkez üstü olmakla birlikte 10 ilde etkisini gösteren ve ‘asrın felaketi’ olarak anılan 7,7’lik depremler sonrası, tüm spor camiası tek yürek olurken, yaşanan bu hadisenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ligleri erteleme kararı almıştı. Bu durum sonrasında ise ligin bitiş süresi uzamıştı. Sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Mauro Icardi’nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Süper Lig, TFF tarafından 3-4 Mart tarihlerinde yeniden başlamak üzere ertelenmişti. Bu yüzden maçlar kayacağı için sezonu bitişi de Haziran ayını bulabilir.

Son maç Galatasaray – Fenerbahçe derbisi

Normal şartlarda Galatasaray, Süper Lig’deki son maçını deplasmanda Atakaş Hatayspor’la Fenerbahçe ise iç sahada Gaziantep FK ile oynayacaktı. Deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı aldığı için sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray son maçını 37. haftada Nef Stadyumu’nda oynayacak.

Kiralık oyuncularda sorun çıkabilir

Süper Lig’de son maçların Haziran ayına sarkabilme ihtimali, taraftarları ürküten bir başka mesele… Çünkü Sarı-Kırmızılı takımda tam 8 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2023’te sona eriyor. Bu isimler arasında takımın süper yıldızları da bulunuyor. Sezon başında PSG’den kiralanan Mauro Icardi’nin kontratı 31 Mayıs’ta bitiyor ve Arjantinli futbolcu kulübünün talep etmesi halinde Fransa’ya geri dönmek zorunda kalabilir.

Kaan ve Rashica olmayabilir

Galatasaray’da kiralık olarak oynayan tek isim Mauro Icardi değil. Norwich City’den kiralanan Milot Rashica da benzer durumu yaşayabilir. Satın alma opsiyonu ile kiralanan Kaan Ayhan’ın da tapusu alınmazsa gurbetçi futbolcu ayrılabilir. Cim bom ile 31 Mayıs’ta sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis de fedakarlık yapmazsa Galatasaray lig sonunda maçlara santrfor çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

4 isim daha var

31 Mayıs 2023’te kontratı sona erecek oyuncular arasında takımın bel kemiği Dries Mertens de bulunuyor. Belçikalı yıldız dışında Juan Mata, kaleci Okan Kocuk ve sol bek Emre Taşdemir de yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar şimdi ligin sona ereceği tarihi öğrenmeyi bekliyor.

Onyekuru’yu Monaco çağırmıştı

2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle liglere ara verilmiş ve takvim uzatılmıştı. O dönem Galatasaray’ın Monaco’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Fransız ekibi tarafından geri çağrılmış ve kalan maçlarda oynamamıştı.

Icardi derbide sahada

Deprem felaketi nedeniyle liglere 1 aylık ara verildiği için liglerin bitişi uzayabilir. Cimbom’da kiralık sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Mauro Icardi’nin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu. Sarı-Kırmızılıların, Paris Saint-Germain’le (PSG) yaptığı anlaşmada Arjantinli yıldızın sezonu tamamladıktan sonra kulübüne döneceği maddesi yer alıyor.

Mauro Icardi’nin performansı

Kariyerinde Sampdoira, Inter, PSG ve Galatasaray takımları yer alan 30 yaşındaki Arjantinli yıldız golcü, sarı-kırmızılı formayla 10’u ilk 11, 13 maçta oynadı, 9 gol ile 6 asist yaptı ve 15 gole katkı sundu.