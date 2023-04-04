Galatasaray’da Icardi görüşme odasına!

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u oyuna sonradan giren isimler Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo’nun son dakikalarda attığı gollerle mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

ASLAN’DA YÜZLER GÜLÜYOR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray’da dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Kulüp tarafından kamuoyu ile paylaşılan antrenman fotoğraflarında oyuncuların tamamının güler yüzlü hallerinin tercih edilmesi dikkat çekti.

ICARDI’DE DÜŞÜŞ

Galatasaray’da gözler Mauro Icardi’nin düşen performansına çevrildi.

Deprem felaketi nedeniyle liglere ara verilmeden önce müthiş bir form grafiği yakalayan ve son olarak Nef Stadyumu’ndaki 2-1’lik Trabzonspor zaferine damga vuran 30 yaşındaki santrfor, ara sonrasında kayıpları oynuyor

TEKNİK HEYETTE ENDİŞE YARATTI

Üst üste Kasımpaşa, Konyaspor ve en son Adana Demirspor sınavlarını boş geçen Icardi’deki düşüş, sezonun en kritik döneminde teknik ekipte endişe yarattı.

Icardi’nin gol atamamasının yanı sıra fiziksel açıdan geriye gitmiş olması dikkat çekiyor. İşini şansa bırakmak istemeyen teknik direktör Okan Buruk ise tedbir amaçlı olarak kolları sıvadı.

GÖRÜŞME ODASINA

Başarılı çalıştırıcı, bugün Mauro Icardi ile özel bir görüşme yapacak.

Arjantinli yıldıza olan güvenini ve desteğini iletecek olan Buruk, oyuncusunu Başakşehir’le oynanacak kupa maçında da ilk 11’de sahaya sürerek kazanmaya çalışacak.

TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Icardi’nin düşük maç yoğunluğundan şikayetçi olduğu, düzenli oynayarak en kısa sürede toparlanmayı planladığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 15 maça çıkan Icardi’nin 9 gol 6 asisti bulunuyor. 1 de kupa maçında Alanya’ya karşı 26 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, o günü boş geçmişti.