Galatasaray’da İcardi şoku! Transferi için devreye girdiler

Süper Lig’in lideri Galatasaray’da İcardi, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Attığı gollerin dışında gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arjantinli golcünün Galatasaray serüveni son bulabilir. İşte haberin ayrıntıları…

BURUK’TAN ÖZEL TRANSFER İSTEĞİ

Portekiz basınının haberine göre Galatasaray, Portekiz temsilcisi Boavista’da forma giyen Gaius Makouta ile ilgileniyor. Kongolu futbolcu, bu sezon gösterdiği performans ile dikkat çekti. Gaius Makouta, transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray tarihine geçerek sarı-kırmızılılarda oynayan ilk Kongolu futbolcu olacak.

BU SEZON 175 BİN FORMA SATILDI

Galatasaray Store’larda sezonun bitmesine aylar kala formalar tükendi. Bu sezon 175 bin forma satılırken, tedarikçi firma olan Nike’ın kısa sürede forma yetiştirmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Normalde Nike’ın 18 ay önce siparişleri aldığı bu dönemin de pandemiye denk gelmesinden dolayı siparişlerin çok yüksek tutulmadığı öğrenildi.

STADYUM MÜJDESİ

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray’dan rakip takımı baskı altına almak için stadyum hamlesi geldi. Galatasaray, kale arkası tribünlere ayakta seyirci alınacağını açıklarken, koltukların kaldırılmasıyla kapasitenin 8-10 bin kişi artacağı vurgulandı.

MORUTAN’DAN G.SARAY KARARI

Bonservisi Galatasaray’da bulunan ve Pisa’da kiralık olarak forma giyen Olimpiu Morutan’ın transfer durumuyla ilgili, Rumen oyuncunun menajeri Ioan Becali’den çarpıcı açıklamalar geldi. Becali, İtalya’da birçok talibi bulunan Morutan’ın Galatasaray’a dönme ihtimalinin olmadığını söyledi. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon Serie B ekiplerinden Pisa’da 28 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 gol atıp, 7 asistlik katkı sağladı.

ARAPLAR KANCAYI TAKTI

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi’nin taliplileri artıyor. Roma ve Milan’ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi’ye Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de kancayı takmış durumda.

MESSİ KABUL ETMEDİ

Bilindiği üzere PSG’de oynayan süper yıldız Lionel Messi’ye transfer teklifi yapan Al Hilal, Tangocu’dan olumsuz geri dönüş aldı. Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo ile rakip olan Al Hilal, kadrosuna katacağı yıldız bir isim ile taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.

GOLCÜ ALMAK İSTİYOR

Al Hilal’in transfer hedefleri doğrultusunda düşündüğü son ismin Icardi olduğu, girişimlerin başladığı ve sürpriz bir teklifin kapıda olduğu iddia edildi. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray’da bu sezon 15 maçta 9 gol 6 asistlik performans ortaya koyan Arjantinli golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarların da gönlünü kazandı. Cimbom ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki golcüye İspanya’dan Atletico Madrid de yakından ilgi gösteriyor.

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Bonservisi ‘de olan Icardi yıllık 7.5 milyon euro civarında bir gelir elde ediyor. 750 bin euro tutarı Aslan’dan alan Icardi, geri kalan parayı ise PSG’den alıyor. Icardi’nin temsilciliğini Wanda Nara üstleniyor.