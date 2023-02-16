Galatasaray’da Icardi tehlikesi! Anıl Dinçer yazdı… Fenerbahçe’ye karşı oynayacak mı?

Mauro Icardi, Dries Mertens, Milot Rashica, Bafetimbi Gomis, Juan Mata, Emre Taşdemir… Deprem felaketi sonrası Süper Lig maçları ertelenmişti. Bu ertelenme nedeniyle maç takvimi Haziran ayına sarkabilir. Galatasaray ligin son maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı takımın kiralık ve sözleşmesi biten yıldızları derbi mücadelesinde forma giyemeyebilir. Spor Hukukçusu Anıl Dinçer konuyla alakalı Fanatik’in sorularını cevapladı.

MAÇ TAKVİMİ UZAYABİLİR

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem Türkiye’de hayatı adeta durdururken, Süper Lig maçları da sekteye uğradı. TFF ilk yaptığı açıklamada lig maçlarını bir hafta ertelerken, yaşanan felaketin büyüklüğü ortaya çıkınca karşılaşmalar Mart ayına ötelendi. Lig maçları 3-4 Mart’a çekilince sezonun son maçlarının Haziran ayına sarkabileceği ortaya çıktı.

SON MAÇ DERBİ

Galatasaray normal şartlarda Süper Lig’deki son maçını Hatayspor’la, Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile yapacaktı fakat iki takım ligden çekildi. İki büyük takım bu nedenle son maçını 37. haftada Nef Stadyumu’nda gerçekleştirecek.

BAY HAFTALARI VE MİLLİ ARA

Galatasaray, Süper Lig’in tekrar oynanmaya başlayacağı ilk haftada maça çıkmayacak. 13 Şubat’ta Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Cim bom, yaşanan deprem ve rakibinin ligden çekilmesi nedeniyle bu maçı oynamadan 3 puanı hanesine yazdıracak. Sarı-Kırmızılılar en iyi ihtimalle ilk resmî maçına Mart ayının ikinci haftasında Kasımpaşa karşısında çıkacak ve 1 ayı aşkın bir sürenin ardından sahada olacak. Sarı-Kırmızılıların 1 Mart’ta oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Başakşehir maçının da takvimi netlik kazanmadı. Ancak Türkiye A Milli Futbol Takımı 25 ve 28 Mart’ta EURO 2026 elemelerinde maçlar oynayacak ve Galatasaray fazla maç yapamadan milli araya gidilecek.

KORONA ZAMANI RİTMİNİ KAYBETMİŞTİ

Süper Lig’de üst üste 12, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 maç kazanarak toplam 15 maçlık galibiyet serisiyle rüzgarı arkasına alan Galatasaray’da taraftarlar takımın ritmini kaybetmesinden korkuyor. Sarı-Kırmızılılar, 2019-2020 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra koronavirüs salgını Türkiye’de görülmüş, 2-2 biten Sivasspor maçı sonrası oynanan Beşiktaş derbisinde tribünlere taraftarlar alınmamıştı. Galatasaray takımı o maçla başlayarak ritmini kaybetmiş ve ligde üst üste 8 maçından galibiyet çıkaramayarak şampiyonluğu Başakşehir’e kaptırmıştı.

KİRALIK OYUNCULARDA SORUN ÇIKABİLİR

Süper Lig’de son maçların Haziran ayına sarkabilme ihtimali, taraftarları ürküten bir başka mesele… Çünkü Sarı-Kırmızılı takımda tam 8 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2023’te sona eriyor. Bu isimler arasında takımın süper yıldızları da bulunuyor. Sezon başında PSG’den kiralanan Mauro Icardi’nin kontratı 31 Mayıs’ta bitiyor ve Arjantinli futbolcu kulübünün talep etmesi halinde Fransa’ya geri dönmek zorunda kalabilir.

ONYEKURU GİTMİŞTİ

Galatasaray takımının başına daha önce benzer bir olay yaşanmış, Monaco’dan üçüncü kez kiralanan Henry Onyekuru, koronavirüs nedeniyle Haziran ayına kalan Süper Lig’de takımının geri çağırması nedeniyle Galatasaray’dan ayrılarak Fransa’ya dönmüştü.

GOLCÜSÜZ KALABİLİR

Galatasaray’da kiralık olarak oynayan tek isim Mauro Icardi değil. Norwich City’den kiralanan Milot Rashica da benzer durumu yaşayabilir. Satın alma opsiyonu ile kiralanan Kaan Ayhan’ın da tapusu alınmazsa gurbetçi futbolcu ayrılabilir. Cim bom ile 31 Mayıs’ta sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis de fedakarlık yapmazsa Galatasaray lig sonunda maçlara santrfor çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

4 İSİM DAHA VAR

31 Mayıs 2023’te kontratı sona erecek oyuncular arasında takımın bel kemiği Dries Mertens de bulunuyor. Belçikalı yıldız dışında Juan Mata, kaleci Okan Kocuk ve sol bek Emre Taşdemir de yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar şimdi ligin sona ereceği tarihi öğrenmeyi bekliyor.

UZMANLAR NE DİYOR? ANIL DİNÇER FANATİK İÇİN YAZDI!

Spor hukukçusu Avukat Anıl Dinçer Galatasaray taraftarının merak ettiği konuyla alakalı konuyu Fanatik’e değerlendirdi.

“YAZILI MADDELER ÖNEMLİ”

“Sadece Galatasaray özelinde değil, ülkemizde bulunan tüm kulüplerdeki kiralık yabancı futbolcuların ve sözleşmelerinin ertelenen liglerin 31 Mayıs sonrası devam etmesi durumunda ne olacağı tartışma konusu. Ben bu konunun net olduğunu ve her bir futbolcunun geçici kulübü ile yapmış olduğu sözleşmesinde ve her iki kulüp arasında imzalanmış olunan kiralama sözleşmesinde yazılı maddelerin önemli rol oynayacağını ve her olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“YABANCI FUTBOLCULARDA DURUM FARKLI”

“Yerli futbolcular konusunda TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatında açık bir hüküm bulunmaktadır. İlgili talimatın 19/3. Maddesinde sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresinin müsabakaların bitimine uzayacağı açık şekilde yazmakta.

Ancak, yabancı futbolcularda buna ilişkin bir hüküm ne FIFA ne de TFF talimatlarında bulunmaktadır. Bu nedenle, taraflar arasında yapılan Futbolcu ve Geçici Transfer Sözleşmelerinin her birinin bu yönden incelenmesi gerekmektedir.”

“ICARDI DÖNMEK ZORUNDA KALABİLİR”

“Örneğin, Mauro Icardi sezon başında Paris Saint Germain Kulübünden Galatasaray Kulübüne geçici olarak transfer oldu, yani kiralandı. Galatasaray ile Paris Saint Germain Kulübü ve Galatasaray ile Mauro Icardi arasındaki sözleşmede sözleşme bitiş tarihinin nasıl yazıldığı ve tanımladığı çok önemli. ‘‘Sözleşme 31 Mayıs veya son resmi müsabakanın oynandığı tarihte sona erecektir’’ tarzında bir ibare veya madde varsa ilgili sözleşme liglerin ertelendiği periyodu kapsayacak ve son resmi müsabakaya kadar geçerliliğini koruyacaktır. Ancak, sözleşmede yalnızca ‘‘31 Mayıs tarihinde sona erecektir’’ ifadesi varsa ve her iki kulüp arasında başkaca herhangi bir anlaşma yoksa, Futbolcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla kendi kulübüne dönmek durumunda olacaktır.”

“SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİNİN YAZILIŞI”

“Bu nedenle, ülkemiz kulüplerine sezon başında geçici olarak transfer olmuş futbolcuların sözleşmelerinde sözleşme bitiş tarihinin nasıl yazıldığı ve tanımlandığı oldukça önem arz edecektir.”