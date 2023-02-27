Galatasaray’da İcardi tehlikesi! Dev kulüp devreye girdi

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG’den kiralanan Mauro İcardi, kısa sürede Süper Lig’e damgasını vurdu. 13 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Arjantinli, sezon sonunda ise Paris temsilcisine geri dönecek. Yıldız futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Cim Bom’a İnter ve Milan’ın ardından bir dev rakip daha çıktı. İşte haberin ayrıntıları ve detaylar…

BİLET GELİRLERİ DEPREMZEDELERE

Alanyaspor-Galatasaray mücadelesinin amacı, elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanmasıydı. Oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından elde edilen bilet gelirlerinin depremzedelere aktarıldığı bildirildi.

YÖNETİCİLER BİRLİKTE İZLEDİ

İki takım arasında oynanan maç öncesinde birlik ve beraberlik mesajları verildi. Galatasaray ve Alanyaspor’un yöneticileri, mücadeleyi birlikte takip etti.

ZANİOLO SİFTAH YAPTI

Aslan’ın yeni süper yıldızı Nicolo Zaniolo, dün akşam ilk kez formayı giydi. 80. dakikada oyuna dahil olan 23 yaşındaki yıldız, 14 dakika sonra siftah yaptı. Kerem’in şık pasında kaleciyi geçen İtalyan futbolcu, takımının 4. golünü kaydetti.

KAMP BİTTİ DÖNÜŞ ZAMANI

Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor maçı ile birlikte Antalya’daki kampını noktaladı. Dönüş yoluna geçen Galatasaray, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürecek.

HAFTAYI BOŞ GEÇECEK

Galatasaray, ligin 24. haftasında deprem sonrası ligden çekilen Gaziantep maçının iptal olmasıyla birlikte haftayı maç yapmadan tamamlayacak ve hazırlıklarını 20-26 Şubat tarihlerinde Antalya’da yapacağı kampla devam edecek. Sarı Kırmızılı ekibin yanı sıra Adana Demirspor da Hatayspor maçının iptali nedeniyle haftayı boş geçecek. İstanbulspor da haftanın BAY takımı. 1. Lig’in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Eyüpspor’un ise Adanaspor’un ligden çekilmesi nedeniyle 24. haftada maçı yok.

INAKİ PENA İDDİASI

Fernando Muslera’ya alternatif yaratmak isteyen Aslan’da listeye tanıdık bir isim girdi! Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sarı-Kırmızılı formayı giyen İnaki Pena için sezon sonunda girişimlerin başlayabileceği iddia edildi. Muslera için bir yedek kaleci almak isteyen Cim Bom’un, 23 yaşındaki file bekçisini listenin ilk sırasına yazdığı öğrenildi. İspanyol ekibi Barcelona’nın formasını giyen genç eldivenin sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek. Pena’nın, Katalan ekibi ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

CİM BOM 15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Fakat Galatasaray Yönetimi ise 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Sarı-Kırmızılılar, PSG ile olan kontratı 2024’te bitecek olan İcardi için 15 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. Fakat Galatasaray Yönetimi ise 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Sarı-Kırmızılılar, PSG ile olan kontratı 2024’te bitecek olan İcardi için 15 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

Ancak başka kulüplerin de devrede olması nedeniyle taraflar arasında sıkı bir pazarlık yaşanıyor. Bu arada İtalyan devleri İnter ve Milan’ın ardından Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih de yıldız oyuncu için devreye girdi. İcardi’nin önceliği Galatasaray olsa da PSG ile anlaşma sağlanması için seferberlik devam ediyor.