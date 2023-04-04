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4 Nisan 2023
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Galatasaray’da iki transfer operasyonu! Görüşmeler başlıyor…

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’de lider konumda bulunan Galatasaray’da sıcak transfer gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı. Aslan, 2 yıldız için harekete geçiyor. Hedef, haziran başında ikiliye imzayı attırmak. İşte yılın operasyonuna dair tüm detaylar…

AVANTAJ G.SARAY’DA

Sahasında Adana Demirspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. 63 puanlar zirvede bulunan sarı kırmızılılar, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Aslan, bu sezon kupayı müzesine götürtmek isterken, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’ne uygun bir kadro kurmak istiyor.

İLK HEDEF RASHICA

Takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Milot Rashica için yönetim harekete geçiyor. İngiliz ekibi Norwich City’den 1 sezon için kiralanan ve kulübü ile 30 Haziran 2025’e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun durumu sezon sonuna bırakılmayacak.

Norwich’in 2021- 22 sezonu başında 11 milyon Euro’ya W.Bremen’den transfer ettiği Kosovalı yıldız için kulübü aynı bonservisi istese de yönetim bunu gerçekçi bulmuyor. İngiltere Championship Ligi’nde 7. sırada olan ve Premier Lig için play-off kovalayan Norwich’in aynı ligde kalması halinde Aslan, avantajlı olacak.

5 MİLYON EURO’LUK TEKLİF!

Yönetim, ilk etapta 5 milyon Euro’yu 3 yıllık taksitler halinde ödemek üzere teklifini yapacak. Eli güçlü olan G.Saray cephesi oyuncunun da kalmak istemesi nedeniyle bonuslarla teklifi yükseltme opsiyonunu da elinde tutuyor.

ICARDI’YE ZANIOLO TAKTİĞİ

Bu sezonun flaş transferi Icardi için yönetim, bir kez daha PSG’nin kapısını aşındıracak. Fransız kulübü ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olsa da sezon sonunda gelecek teklifleri de görmek istiyor.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Zaniolo transferindeki gibi hareket edip Icardi’nin işini uygun bir anda bitirmek isterken güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan oyuncu için vadelere yayılmış 10 milyon Euro’luk bir teklif paketi hazırlanıyor.

Bonusların da yer aldığı bu teklifi masaya koyacak olan yönetim, Icardi’yi ikna etmek için de serbest kalma bedelini de sözleşmeye koymaya hazır.

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