Galatasaray’da imzalar atıldı! Sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, kadro planlaması adına da çalışmalarda bulunuyor. Transferler konusunda bulunulan girişimlerin yanı sıra eldeki önemli isimlerin de kadroda tutulmaları amaçlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray, genç yıldızının sözleşmesini uzattı.
BARIŞ ALPER İLE 2027’YE KADAR
Galatasaray, özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı.
22 yaşındaki başarılı oyuncu, gerçekleştirilen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunurken attığı imzadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.