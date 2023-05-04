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4 Mayıs 2023
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Galatasaray’da imzalar atıldı! Sözleşmesi uzatıldı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, kadro planlaması adına da çalışmalarda bulunuyor. Transferler konusunda bulunulan girişimlerin yanı sıra eldeki önemli isimlerin de kadroda tutulmaları amaçlanıyor. Bu doğrultuda Galatasaray, genç yıldızının sözleşmesini uzattı.

BARIŞ ALPER İLE 2027’YE KADAR

Galatasaray, özellikle bu sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansla dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinin 2026-27 sezonuna kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

22 yaşındaki başarılı oyuncu, gerçekleştirilen imza töreni sonrası açıklamalarda bulunurken attığı imzadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

 

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