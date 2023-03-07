Galatasaray’da kâbus sona erdi! Okan Buruk rahatladı

Sezon başında yabancı sınırına itiraz eden kulüplerin başında gelen Galatasaray’ın, kadro planlamasında zayıf karnı olarak yerli oyuncular gösteriliyordu. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11’de Abdülkerim ve Kerem dışında yazacağı 3. Türk tercihinde zorlanıyordu. Ancak kaliteli yabancıların gelişiyle artan forma rekabeti, takımdaki yerlileri de olumlu etkiledi. İşte haberin ayrıntıları…

TELLES İDDİASI

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk planları yapan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun kadro çalışmalarını yürütüyor. Sarı kırmızılılar, bonservisi Manchester United’da bulunan eski oyuncusu Alex Telles’i transfer etmek istiyor. İngiliz basınından Team Talk, Manchester United’ın Alex Telles ile yollarını ayıracağını ve Galatasaray’ın Brezilyalı yıldız ile ilgilendiğini yazdı. Alex Telles 2013-2014 sezonunda Gremio’dan 6 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

JUVENTUS Dİ MARİA’YI BIRAKMIYOR

Juventus direktörü Francesco Calvo, haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria ile ilgili açıklamada bulundu. Yıldız futbolcudan övgüyle bahseden Calvo Di Maria için “O soyunma odasında bir lider” ifadesini kullandı. Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili düşüncelerini aktaran Calvo, ‘Onu kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz’ diye açıklama yaptı.

NELSSON’A TALİP ÇIKTI

Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın formasını giydiği Atalanta, Nelsson’a talip oldu. Todofichajes’in haberine göre; Lacivert-Siyahlılar, yıldız oyuncu için oldukça ciddi. Haberde, başarılı stoper için Galatasaray’ın 20 milyon Euro bonservis belirlediği kaydedildi.

OKAN BURUK’UN ELİ RAHATLADI

Sarı-kırmızılı ekipte, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, rotasyonun önemli parçaları haline geldi. Sol bek için Kazımcan önemli bir alternatif oldu.

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında sahanın yıldızı Yunus Akgün idi. Muslera’nın sakatlığında kaleyi devralan Okan Kocuk güven veriyor.

Son transfer Adekugbe de Hatayspor’dan geldiği için 8+1 kuralına uyuyor. Galatasaray’ın hocası Okan Buruk artık +3 denkleminde zorlanmıyor.

Takımın bankoları Abdülkerim ve Kerem’in yanına ilk 11 için birçok yerli aday eklendi.

BERKAN KUTLU

Bu sezon 21 maçı geride bırakan Berkan Kutlu, ligde sessiz kalırken kupada 1 gol-2 asistlik katkı verdi.

KAZIMCAN KARATAŞ

Bu sezonun başında Altay’dan 20 milyon TL’ye alınan 20 yaşındaki sol bek ligde 5 maçta 294 dakika süre bulurken rotasyon ismi oldu.

YUNUS AKGÜN

Geçen sezon Adana Demirspor forması ile ligde 8 gol-12 asist kaydedip lige damga vuran ancak bu sezonun başında G.Saray’da sessiz kalan Yunus Akgün, kamp döneminin en iyi isimlerinden biri olarak öne çıktı.