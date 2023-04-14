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14 Nisan 2023
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Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’ndan müthiş frikik golü!

Alaturka Online
Alaturka Online

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, dünkü performansıyla göz doldurdu. Hem hücumda hem de savunmada arkadaşlarına yaptığı yardımlarla, takımın itici gücü oldu. 18. dakikada da Icardi’nin attığı golün hazırlayıcısı olan Kerem, teknik direktör Okan Buruk’un tüm isteklerini ilk dakikalardan karşıladı.

59. DAKİKADA MÜTHİŞ FRİKİK GOLÜ

İkinci yarıda da performansından ödün vermeyen Kerem, 59. dakikada müthiş frikik golüyle galibiyetin mimarlarından oldu. Kerem, 73. dakikada oyundan çıkarken, oyuna Mata dahil oldu.

💫 Kerem Aktürkoğlu’nun şık frikik golü #Galatasaray pic.twitter.com/p9New4M4eo

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 14, 2023

RESMİ MAÇLARDA 9 GOL

24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçıyla Süper Lig’deki gol sayısını 8’e yükseltti. Milli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunuyor. Mücadelenin sonunda da kazanılan zaferin ardından taraftarlarla büyük sevinç yaşayan Kerem, “Çok mutluyuz, önemli bir galibiyetti” dedi.

Kerem Aktürkoğlu’nun paylaşımı https://t.co/jZaVz4qo4w

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 14, 2023

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