Galatasaray’da kılıçlar çekildi! Basın toplantısı yapılacak

Süper Lig’de Milli ara hakem kavgalarıyla başladı. Galatasaray, hem MHK’ya hem de Fenerbahçe’ye karşı cephe açmış durumda.

İlk olarak Kasımpaşa maçında Donk’un Zaniolo’ya müdahalesine hakem yorumcularının, “Kırmızı kart” görüşünde birleşmesi ve MHK Başkanı Lale Orta’nın “Bu yorumlarınızı tekzip edin” baskısında bulunduğu iddiası ortaya çıkmıştı. Ardından Lale Orta’nın yazılı açıklamasında, VAR Merkezi’nden bu pozisyona ait bir görüntünün yayıncı kuruluşta özetlere konulması için gönderildiği kabul edilmiş ve Galatasaray sert bir açıklama yayınlamıştı.

Kararlar üst üste gelince…

Bununla birlikte Konyaspor deplasmanında Ahmet Oğuz’un Dubois’nin bacağını yaraladığı faule çıkmayan kırmızı kart, penaltı beklenen Rashica’nın pozisyonunda VAR müdahalesi gelmemesi, fitili iyiden iyiye ateşledi. Son olarak Fenerbahçe’nin Alanyaspor galibiyetinde Mete Kalkavan’ın Osayi’ye kırmızı kart göstermekten son anda vazgeçmesi ve Valencia’nın penaltı pozisyonunda VAR’ın devreye girmesi, Galatasaray Kulübü’nün yeni bir açıklama daha yapmasına yol açtı.

‘Rakip oyuncu itiraf etti’

“Lafta VAR, Orta’da yok!” başlığıyla Lale Orta’nın hedef tahtasına oturulduğu bildiride, “Cuma akşamı Konya’da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması, Rashica’ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Valencia’ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan’a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…”

‘Cevabı sahada vereceğiz’

“Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: ’Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!’ Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı sahada vereceğiz!” denildi.

Basın toplantısında ortalık karışacak

Galatasaray’ın MHK ve Fenerbahçe’yi hedef alan sosyal medya paylaşımlarının ardından flaş bir karar daha alındı. Sarı-Kırmızılılar, bugün saat 15.00’teNef Stadyumu’nda bir basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un da katılmasının beklendiği toplantıda ana gündem maddesi MHK’deki yeni yapılanma ve Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamalar olacak.